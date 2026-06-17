La UASD celebra este miércoles elecciones para escoger sus nuevas autoridades

Profesores, estudiantes y personal administrativo aguardan su turno para votar en las elecciones de la UASD celebradas este miércoles. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebra este miércoles sus elecciones internas para escoger a las nuevas autoridades universitarias que dirigirán la academia durante los próximos cuatro años. En la jornada participan más de 3,100 electores, entre profesores, representantes estudiantiles y servidores universitarios, quienes elegirán al rector, vicerrectores y demás cargos de dirección.

El proceso se desarrolla de manera simultánea en la sede central, recintos y centros universitarios del país, bajo la supervisión de la Comisión Central Electoral (CCE) de la institución .

Las autoridades de la CCE, informaron que el proceso transcurre con normalidad y bajo las medidas establecidas para garantizar la transparencia y el orden durante la jornada. Asimismo, la docencia permanece suspendida todo el día para facilitar la participación de la comunidad universitaria en las votaciones.

Momento del voto

Al ejercer su derecho al voto, el candidato a rector, Jorge Asjana, expresó que alrededor de 3,124 delegados y delegadas, entre profesores, estudiantes y personal administrativo, participan en las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

"El proceso se desarrolla de manera diáfana y con normalidad en todo el país, con la apertura de la totalidad de las mesas electorales", resaltó Asjana.

De su lado, el también candidato a la rectoría de la UASD, Radhamés Silverio, aseguró que su proyecto representa "lo mejor para la UASD" y destacó el papel de la academia como la universidad más importante del país y la principal generadora de movilidad social en la República Dominicana.

Asimismo, presentó al equipo que le acompaña en su propuesta de gestión, integrado por:

Alexis Martínez Olivo , aspirante a vicerrector administrativo.

, aspirante a vicerrector administrativo. José Ferreira Capellán, candidato a vicerrector de Investigación y Postgrado.

Leticia Mejía Roque , candidata a vicerrectora docente.

, candidata a vicerrectora docente. Bautista Ramírez López García, aspirante a vicerrector de Extensión.

Silverio expresó su confianza en obtener el respaldo de la comunidad universitaria durante la jornada electoral.

"En las próximas horas Radhamés Silverio Rector", señaló el candidato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-120329-pm-9e3a2e97.jpeg Jorge Asjana, candidato a la rectoría de la UASD, participa en la jornada electoral al momento de depositar su voto. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-120232-pm-dd7e9eeb.jpeg El doctor Jorge Asjana ofrece declaraciones durante la jornada electoral de la UASD, donde destacó la apertura de todas las mesas de votación. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Flujo con normalidad

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en la sede central, donde las mesas de votación operan sin contratiempos y la participación de los electores transcurre de manera ordenada, según los reportes ofrecidos por la Comisión Central Electoral.

La candidata a la dirección de la Escuela de Informática, Jazmín Hernández, valoró de manera positiva el desarrollo de la jornada electoral y aseguró que el proceso ha transcurrido con normalidad desde su inicio.

"Se han registrado algunos entaponamientos en las filas, pero tenemos las mayores expectativas de que todo concluya de manera exitosa y con los niveles de transparencia que espera la institución", expresó Hernández.