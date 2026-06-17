Radhamés Silverio reconoce a Jorge Asjana como ganador a la rectoría de la UASD

El candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Silverio González. ( FUENTE EXTERNA )

Pasadas las 11:00 de la noche de este miércoles, el candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Silverio González, reconoció como ganador de Jorge Asjana, quien se perfila como el nuevo rector de la academia para el período 2026-2030.

Silverio se pronunció tras concluir la jornada electoral, en las inmediaciones de la puerta NU de la UASD, donde felicitó a Asjana y le deseó éxitos al frente de la principal universidad pública del país.

"Felicitamos al doctor Jorge Asjana David que, según las proyecciones, es el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo", expresó.

El académico valoró el proceso electoral celebrado este miércoles y destacó el comportamiento cívico de la comunidad universitaria, al considerar que el claustro elector se expresó en un ejercicio democrático de gran trascendencia.

Silverio también agradeció el respaldo recibido por parte de profesores, investigadores, servidores administrativos y estudiantes que apoyaron su proyecto "Lo Mejor para la UASD".

Asimismo, aseguró que su compromiso con el fortalecimiento de la institución permanece intacto y afirmó que continuará impulsando sus propuestas en favor de la academia.

"Nuestro compromiso con la academia y su fortalecimiento continúa firme. Desde hoy, juntos, seguiremos proyectando nuestra visión y propuestas, y escuchando a nuestra gente", manifestó.