UASD concluye votaciones e inicia recepción de actas para el conteo de resultados

Las elecciones iniciaron a las 8:00 de la mañana, con un padrón de 3,123 votantes hábiles, integrado por docentes, estudiantes y personal administrativo. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó la noche de este miércoles que concluyó el proceso de votación para elegir a las nuevas autoridades de la academia e inició la recepción de las actas electorales.

El director general de Comunicaciones de la institución, Roberto Tejada, explicó que comenzó la recepción de las informaciones procedentes de los centros de votación habilitados en las 31 provincias del país, paso previo al conteo oficial de los votos.

Tejada indicó que, una vez se complete la recepción y validación de los datos, la tradición de la universidad es emitir un único boletín con los resultados finales.

Un proceso sin traumas

Las elecciones iniciaron a las 8:00 de la mañana, con un padrón de 3,123 votantes hábiles, integrado por docentes, estudiantes y personal administrativo.

Además de elegir al rector, los electores votaron por cuatro vicerrectores, nueve decanos y 53 directores de escuelas.

El funcionario calificó la jornada electoral como ejemplar. "Como siempre, la Universidad Autónoma dando cátedra de democracia", expresó.

Minutos antes de concluir el proceso, la miembro de la Comisión Central Electoral, Nidia Pimentel, manifestó su satisfacción por el desarrollo de las votaciones.

Pimentel describió la jornada como ordenada y destacó la amplia participación del profesorado.

"Vinieron a votar de manera organizada y desde temprano", afirmó.

¿Quiénes se enfrentan por la rectoría?

Para la rectoría de la UASD se enfrentan los maestros Jorge Asjana David y y Radhamés Silverio.

Asjana propone una plataforma de modernización tecnológica y descentralización de la institución.

Mientras que Silverio, actual vicerrector docente, apuesta por innovación académica y continuidad administrativa.