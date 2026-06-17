¿Por qué la UASD elige a sus autoridades y no son designadas por decreto?

En el proceso serán escogidas 121 autoridades que tendrán a su cargo la dirección de la UASD durante los próximos cuatro años. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) elige hoy a su rector y al resto de las autoridades universitarias, en unas elecciones en las que están convocados más de 3,100 electores, entre profesores, la representación estudiantil y un porcentaje de los servidores universitarios.

Pero no siempre se elegía de esta forma, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y parte del período posterior, las autoridades universitarias eran designadas por el Poder Ejecutivo, lo que mantenía a la universidad bajo influencia política directa. Luego de la Guerra de abril de 1965 surgió el Movimiento Renovador.

Este movimiento integrado por profesores, estudiantes y empleados universitarios impulsó una reforma para que la universidad tuviera autonomía, más democracia y mayor participación estudiantil.

El primer rector electo democráticamente, tras las primeras elecciones libres, fue el doctor Julio César Castaños Espaillat. Siendo elegido por el primer Claustro Mayor celebrado el 28 de febrero de 1966.

Antecedente

La reforma universitaria de 1918, originada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en Argentina, fue fruto del histórico movimiento estudiantil y de graduados de la educación superior. Este hito transformó radicalmente las universidades latinoamericanas, consagrando principios que aún siguen vigentes.

Ambiente previo a la votación

En la Primada de América a un día de las elecciones, previstas para este miércoles, el ambiente transcurría con total normalidad en el campus.

Tras un recorrido realizado por Diario Libre por las distintas facultades, se pudo observar las aulas con docentes y alumnos impartiendo clases con total normalidad.

Las estudiantes Naomi e Ildha de la carrera de Contabilidad expresaron que creían que no tendrían docencia, pero tanto sus maestros como la universidad no emitieron ningún comunicado.

"Nosotras pensábamos que no iba a haber docencia, pero nuestro maestro de Calidad y Costo fue al aula", dijo Ildha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-16-at-93111-pm-03e363f0.jpeg El presidente de la Comisión Central Electoral (CCE), Héctor Arias, junto al secretario general, Frank Valdez. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Preparativos

El presidente de la Comisión Central Electoral (CCE), Héctor Arias, explicó que para estos momentos el proceso marcha con total normalidad.

"El material electoral se está distribuyendo desde ayer, en los recintos y centros tienen todo el material para iniciar a primera hora", indicó Arias.

Asimismo, resaltó que este miércoles no habrá docencia en la universidad debido a las elecciones y a que en la sede central ya todo esta dispuesto. Solo esperan por la buena voluntad de la familia universitaria.

Cargos a elegir

En el proceso se elegirán 121 autoridades, quienes dirigirán la UASD por los próximos cuatro años , entre ellos el rector, cuyos candidatos principales son los maestros Jorge Asjana David y Radhamés Silverio, además de cuatro vicerrectores, nueve decanos, nueve vicedecanos, decenas de directores de escuelas, un secretario general, un director y subdirector por cada uno de los recintos universitarios que existen en el país.