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Unibe y Funglode renuevan alianza para impulsar investigaciones y proyectos académicos

Con el acuerdo, se contempla el intercambio de conocimientos, recursos, redes de contacto y materiales que contribuyan al fortalecimiento de iniciativas conjuntas

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    Unibe y Funglode renuevan alianza para impulsar investigaciones y proyectos académicos
    La vicerrectora de Vinculación e Internacionalización de Unibe, Loraine Amell Bogaert, y el director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, durante la firma de la renovación del acuerdo de colaboración. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) renovaron un acuerdo de colaboración con el propósito de fortalecer el desarrollo académico, científico y de investigación en áreas de interés común. 

    A través de una nota de prensa, las instituciones indicaron que se consolida una alianza estratégica orientada a la generación de conocimiento y a la búsqueda de soluciones frente a los desafíos sociales, económicos e institucionales del país.

    En ese sentido, el convenio establece un marco de colaboración para la identificación, diseño y ejecución de proyectos de investigación, promoviendo la participación activa de investigadores, académicos y especialistas del ámbito educativo y científico.

    En ese sentido, se contempla el intercambio de conocimientos, recursos, redes de contacto y materiales que contribuyan al fortalecimiento de iniciativas conjuntas y a la generación de estudios de alto impacto.

    Impulsar investigaciones 

    Durante el encuentro, representantes de ambas entidades destacaron la importancia de articular esfuerzos entre la academia y los centros de pensamiento para impulsar investigaciones en áreas clave como:

    • El desarrollo sostenible.
    • Las políticas públicas.
    • La sostenibilidad empresarial y otros temas estratégicos para el desarrollo nacional.

    La renovación de este acuerdo da continuidad a una relación de cooperación iniciada en 2001 y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos académicos y científicos que fortalezcan la producción y divulgación del conocimiento, promuevan el intercambio de experiencias y contribuyan a una mejor comprensión de los retos que enfrenta la República Dominicana y la región.

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