Jorge Asjana alcanza 66 % de los votos en la elección a rector de la UASD, según datos preliminares

Al centro, Héctor Arias, presidente de la Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ofrece los resultados preliminares del proceso electoral. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó la tarde de este jueves que, de acuerdo con los datos preliminares, Jorge Asjana ha obtenido hasta el momento 2,013 votos, equivalentes al 66 %, mientras que Radhamés Silverio acumula 967 votos, para un 32 %.

El presidente de la CCE, Héctor Arias, explicó que los resultados hasta el momento son provisionales y se refieren a las candidaturas de rector y vicerrector; y que continúan el proceso de recepción y conteo de las informaciones de los distintos centros de votación.

Arias también dijo que los resultados en la candidatura para rector han arrojado 31 votos blancos y 19 nulos.

En cuanto a la candidatura para Vicerrector Docente, el titular de la comisión reveló que Rosel Fernández alcanza 1,815 votos (60 %), mientras que Carlos Manuel Sanchez De Oleo tiene 237 votos (8 %); Leslie Mejía Roque, 746 (25 %) y Ángel Taveras, 85 (3 %).

En cuanto a la Vicerrectoría Administrativa, Oscar Rosario tiene 171 votos (6 %); Alexis Martínez Olivo, 1,299 votos (43 %) y Antonio Ciriaco Cruz, 1,462 votos (48 %). Además, se registraron 87 votos en blanco (3 %) y 12 votos nulos (menos del 1 %).

Para la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Rafael Montero suma 406 votos (13 %); Juana Encarnación, 1,443 votos (un 48 %), José Ferreira Capellán, 1,073 votos (35 %). En blanco, 98 (3 %). Los votos nulos son 11, para menos de un 1%.

Mientras que, para la Vicerrectoría de Extensión, los resultados fueron los siguientes: Ramón Rosario Cocco, 54 votos (2 %); Juana Méndez, 261 votos (9 %); Gerardo Roa, 873 votos (29 %); Lorenzo Vargas, 1,006 votos (33 %); y Bautista López García, 727 votos (24 %).

Asimismo, se registraron 94 votos en blanco (3 %) y 16 votos nulos (1 %).

Votación máxima

Arias indicó que en el claustro elector fueron convocados 3,123 electores, de los cuales votaron 3,031.

"Solamente no concurrieron al certamen 93 electores. Eso nos da hasta ahora un 97 % de participación en los comicios electorales", expresó.

Reglamentos

Reiteró que esas son informaciones preliminares y provisionales porque aún la Comisión Central Electoral no ha completado el escrutinio de los votos, sobre todo en los centros regionales, donde vota por todos los cargos electivos.

Explicó que las elecciones universitarias tienen la peculiaridad de que, para ganarse, se necesita la mayoría absoluta.

Dijo que en los casos en que ningún candidato alcance la mayoría requerida durante la primera ronda de votación, los estatutos contempla la celebración de una segunda ronda.

Explicó que esta nueva jornada se realizará bajo el criterio de mayoría simple y será convocada siete días calendario después de la publicación oficial de los resultados finales.

El plazo comenzará a contar a partir de la proclama emitida por el organismo electoral universitario, en la que se darán a conocer los resultados definitivos del proceso.