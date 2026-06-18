La Comisión Electoral de la UASD sigue conteo de actas este jueves

Momento en que representantes de recintos y Centros regionales entregan los resultados para su respectiva validación. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN DE LA ROSA )

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) continúa la mañana de este jueves con el escrutinio de las actas correspondientes al proceso de elección de las nuevas autoridades universitarias.

Los trabajos se desarrollan en la sede central de la academia, donde los miembros del organismo electoral verifican y consolidan los resultados enviados desde los distintos centros, recintos y facultades.

Desde tempranas horas de la mañana, representantes de las diferentes sedes de la UASD acudieron a la sede central para hacer entrega de las actas de votación y los materiales utilizados durante la jornada electoral, como parte del procedimiento establecido para la validación de los resultados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-114352-am-c39e92a6.jpeg Entrega de actas de votación y los materiales utilizados durante la jornada electoral de la UASD. (ESTARLIN DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-114413-am-1-5f7f152a.jpeg (ESTARLIN DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-114413-am-aec1fa63.jpeg Entrega de actas de votación y los materiales utilizados durante la jornada electoral de la UASD. (ESTARLIN DE LA ROSA) ‹ >

El representante del recinto de Santiago, Pedro Collado, explicó que salió de esa dependencia universitaria a las 7:00 de la mañana para trasladar y entregar las actas de votación y los materiales utilizados durante la jornada electoral.

"Salimos temprano para cumplir con la entrega de toda la documentación correspondiente al proceso", indicó Collado.

"Salimos temprano para cumplir con la entrega de toda la documentación correspondiente al proceso", indicó Collado.

A la espera de los resultados

Asimismo, las autoridades de la CCE informaron que el proceso avanza conforme a lo establecido en el reglamento electoral.

Una vez concluido el proceso, el organismo electoral procederá a la emisión de los boletines oficiales y a la proclamación de las nuevas autoridades universitarias.