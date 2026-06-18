Elecciones de la UASD: ¿Qué procede cuando no hay un ganador con mayoría absoluta?

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para elegir a las autoridades de 2026-2030. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) comenzó este jueves a emitir los datos preliminares del proceso de votación que se realizó para elegir a las autoridades de la alta casa de estudios para el período 2026-2030.

De acuerdo a los datos preliminares, en la candidatura de rector, autoridad máxima de la institución, el maestro Jorge Asjana ha obtenido 2,013 votos, equivalente al 66 % de los sufragios; frente a Radhamés Silverio, quien acumula 967, lo que equivale a un 32 %, una ventaja evidente para Asjana frente a su contrincante, lo que convierte al primero en el ganador de los comicios.

Pero, ¿qué procede cuando en una candidatura no resulta un ganador con mayoría de voto absoluto?

Proceso electoral y requisitos

Según explicó el presidente de la CCE, Héctor Arias, en las elecciones universitarias para declarar a un candidato ganador se necesita que el postulante alcance la mayoría de votos absolutos.

Arias precisó que, de acuerdo al estatuto orgánico de la institución y los reglamentos, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida, entonces se convoca una segunda ronda de votación.

En la segunda ronda de elecciones participarían los aspirantes al cargo con mayor votación obtenida, por lo que la selección de los candidatos a la segunda vuelta sería con mayoría simple no calificada.

Esa nueva convocatoria al voto se lleva a cabo una semana después de la fecha en que la comisión central electoral publica la proclama.

"Cuando esa comisión central electoral publique los resultados finales, entonces, a partir de esa fecha corre un plazo de siete días calendarios para celebrar la segunda ronda de elección, respecto a aquellos candidatos que no pudieron alcanzar los votos necesarios en la primera votación", indicó.

Participación electoral

Este miércoles unos 3,123 votantes, entre maestros, estudiantes y personal administrativo de la UASD, tuvieron la oportunidad de ejercer el sufragio para elegir a rector, por cuatro vicerrectores, nueve decanos y 53 directores de escuelas.

El titular de la CCD reveló que 3,031 personas ejercieron el voto, lo que equivale al 97 % del claustro electoral.