Inabima propone reducir del 4 al 2 % la retención del seguro de sobrevivencia de maestros jubilados

Franco de los Santos, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima). ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) anunció este jueves una propuesta para reducir del 4 % al 2 % la tasa de retención del seguro de sobrevivencia aplicado a los docentes jubilados y pensionados.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la entidad, Franco de los Santos, durante la apertura oficial del Mes del Regocijo Magisterial, una jornada de actividades socioculturales y recreativas dirigida a maestros activos, jubilados y pensionados de todo el país. La medida, de ser aprobada, incrementaría en un 2 % el monto de las pensiones de los jubilados y pensionados.

De los Santos informó que la próxima semana será convocado el Consejo de Directores del Inabina para conocer una propuesta de resolución que permitiría aplicar la reducción de la retención. Explicó que la iniciativa representaría una inversión de 269.5 millones de pesos en beneficio de los docentes retirados.

A través de una nota de prensa, el titular de Inabima indicó que el proyecto cuenta con la opinión favorable del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y expresó su expectativa de que la medida pueda entrar en vigor a partir del mes de julio.

Iniciativa "Un abrazo de maestro a maestro"

La propuesta fue presentada durante el lanzamiento de la iniciativa "Un abrazo de maestro a maestro", programa que forma parte de las acciones impulsadas por el Inabima para promover el bienestar y la calidad de vida del magisterio dominicano.

Durante su intervención, el funcionario señaló que el principal objetivo de la jornada es ofrecer a los docentes espacios de integración, recreación y reencuentro con antiguos compañeros, así como reconocer los aportes realizados al sistema educativo nacional.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución con la protección social de los educadores, asegurando que se trabaja para garantizar un retiro digno a los maestros activos y mejorar las condiciones de vida de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados.

El acto inaugural se realizó en el Club de los Maestros de San Francisco de Macorís, donde los asistentes participaron en dinámicas de integración, recibieron reconocimientos y compartieron un almuerzo especial en un ambiente de confraternidad.

En la actividad también intervino el director ejecutivo de ARS Semma, Luis René Canaán, quien destacó la importancia de fortalecer la afiliación de nuevos docentes al seguro médico para garantizar su sostenibilidad y ampliar la cobertura de salud para los maestros jubilados y pensionados.

Canaán recordó que el seguro fue creado exclusivamente para atender a los docentes, al personal administrativo del sistema educativo y a los educadores retirados, por lo que llamó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y a los nuevos maestros a respaldar su crecimiento.

Desarrollo del Mes del Regocijo Magisterial

El Mes del Regocijo Magisterial se desarrollará de manera itinerante en diez regionales educativas del país.

Tras iniciar este 18 de junio en San Francisco de Macorís, continuará el 20 de junio en el Gran Santo Domingo, el 21 en Santiago, el 22 en Mao, el 24 en San Pedro de Macorís, el 26 en La Vega, el 27 en Barahona, el 28 en San Juan de la Maguana, el 30 en San Cristóbal y concluirá el 4 de julio en Azua.

Según el Inabima, el programa busca fortalecer la participación, el bienestar y la integración de los docentes retirados, reconociendo su contribución al desarrollo educativo y social del país.