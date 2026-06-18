Inafocam socializa con la ADP cambios en contratación de programas de formación docente

Encuentro realizado en la sede nacional de la ADP, el cual permitió abordar la implementación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y sus reglamentos. ( FUENTE EXTERNA )

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), Siullin Joa León, sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), encabezado por su presidente, Eduardo Hidalgo, para explicar los cambios que impactan la contratación de los programas de formación y desarrollo profesional dirigidos a los docentes del sistema educativo preuniversitario.

Durante el encuentro, realizado en la sede nacional de la ADP, las autoridades del Inafocam presentaron los alcances de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y sus reglamentos, que establecen que los servicios académicos requeridos para ejecutar programas de formación docente deberán contratarse mediante los procedimientos contemplados en esa normativa.

La institución explicó que, con la entrada en vigencia de la ley, los procesos de contratación deberán cumplir requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros, además de los plazos establecidos, con el objetivo de garantizar una gestión transparente y ajustada al marco legal.

Joa León destacó que este proceso de adecuación institucional cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, lo que fortalece la transparencia y la seguridad jurídica de los procedimientos.

Asimismo, informó que el Inafocam dispone de un oficial de cumplimiento acreditado por la DGCP, responsable de velar por la correcta aplicación de la normativa y el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión.

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Reacciones y compromisos de Inafocam y la ADP tras la reunión

Eduardo Hidalgo valoró la apertura al diálogo mostrada por la institución y afirmó que la prioridad de la ADP es la formación de los docentes.

"Estamos en la mejor disposición de colaborar con Inafocam", expresó el dirigente gremial.

La directora ejecutiva reiteró que la entidad mantiene su compromiso con el desarrollo profesional del magisterio y aseguró que las nuevas convocatorias serán publicadas tan pronto concluyan los procedimientos requeridos por la legislación vigente.

En la reunión participaron, además de Hidalgo, Ángel Cuello, Sixto Gabín, Menegildo de la Rosa, Rafael Féliz, Miguel Ángel Fernández, Franklin Ferreras, Isaías Solano, Miguel Jorge, Primitiva Medina, Adhamilka Espinal, Zoraida Trinidad (Soledad), Cruz María Santana y Nolberto Ortiz.

Junto a Joa León estuvieron el director administrativo y financiero, Juan Rafael Espinal; el consultor jurídico, José Ogando; y el encargado de Planificación y Desarrollo, Adrián Alcántara.