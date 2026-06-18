Ministerio de Educación convoca a más de 111 mil estudiantes para las Pruebas Nacionales

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) llamó este jueves a 111,994 estudiantes de Secundaria y de la modalidad Personas Jóvenes y Adultas a la primera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2026, que serán celebradas del 23 al 28 de junio.

La convocatoria abarca a estudiantes de 3,002 centros educativos de todo el país. Del total de participantes, 87,497 corresponden al nivel Secundario en las modalidades Académica, en Artes y Técnico Profesional, mientras que 24,497 pertenecen a la Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas, señala una información enviada por el Minerd.

La institución indicó que también han sido llamados estudiantes con asignaturas pendientes de convocatorias anteriores que realizaron su inscripción de manera virtual a través del portal institucional.

Detalles de la aplicación de las pruebas

Las Pruebas Nacionales, coordinadas por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, dependencia del Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación, serán ejecutadas por las Direcciones Regionales y Distritos Educativos y se desarrollarán en 9,013 centros sede habilitados para recibir estudiantes procedentes de distintos planteles educativos.

En ese sentido, el Minerd exhortó a los centros educativos a informar oportunamente a sus estudiantes sobre el centro sede asignado para la realización de las evaluaciones.

Las Pruebas Nacionales para el nivel Secundario se aplicarán del 23 al 26 de junio, mientras que las correspondientes a Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas serán los días 27 y 28 de junio.

Durante estas jornadas se evaluarán las áreas de Matemática, Ciencias Sociales, Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

El Minerd informó que la hora oficial de inicio de las pruebas será a las 9:00 de la mañana para los estudiantes del nivel Secundario y a las 8:40 de la mañana para los participantes de la modalidad de Personas Jóvenes y Adultas. No obstante, todos los convocados deberán presentarse una hora antes en sus respectivos centros sede, con el propósito de garantizar una adecuada organización logística y el cumplimiento de los protocolos establecidos para la aplicación de las evaluaciones.

Supervisión y transparencia en el proceso

La institución destacó que todo el proceso contará con un estricto sistema de supervisión y seguimiento en los niveles distrital, regional y nacional, bajo la coordinación de técnicos docentes, con el objetivo de asegurar la transparencia, confiabilidad y calidad de la aplicación de las Pruebas Nacionales.

La cartera educativa destacó que las Pruebas Nacionales, aplicadas por primera vez al nivel Secundario en el año 1994, cumplen una doble función: certificar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y aportar evidencia relevante para la toma de decisiones orientadas a la mejora continua de la calidad educativa.

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