Este viernes darán a conocer los resultados oficiales de las elecciones de la UASD

Los maestros Jorge Asjana David y Radhamés Silverio González, candidatos a la rectoría 2026-2030. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dará a conocer este viernes los resultados oficiales de las elecciones del miércoles, en las que se eligieron las autoridades para el período 2026-2030, de la alta casa de estudios.

La rueda de prensa se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana.

Rectoría

De acuerdo a los datos preliminares ofrecidos la tarde de ayer por la comisión, Jorge Asjana ha obtenido hasta el momento 2,013 votos, equivalentes al 66 %, mientras que Radhamés Silverio González acumula 967 votos, para un 32 %.

Al ser consultado por la prensa, el presidente de la CCE, Héctor Arias, explicó que tenían los datos provisionales para las candidaturas de rector y vicerrectores; y que continuaba el proceso de conteo de las informaciones de los distintos centros de votación, ubicados en las 31 provincias y el Distrito Nacional del país.

Arias indicó que en el claustro electoral fueron convocados 3,123 electores, de los cuales votaron 3,031.

"Solamente no concurrieron al certamen 93 electores. Eso nos da hasta ahora un 97 % de participación en los comicios electorales", expresó.

Proceso electoral

Detalló que las elecciones universitarias tienen la peculiaridad de que, para ganar, se necesita la mayoría absoluta. Y reiteró que esas son informaciones preliminares y provisionales porque aún la Comisión Central Electoral no ha completado el escrutinio de los votos, sobre todo en los centros regionales, donde se vota por todos los cargos electivos.

El padrón electoral está integrado por docentes, estudiantes y personal administrativo que, además de elegir al rector, votaron por cuatro vicerrectores, nueve decanos y 53 directores de escuelas.

Reconoció la derrota

El maestro Radhamés Silverio González reconoció como ganador de las elecciones a Jorge Asjana. Lo hizo tras concluir la jornada electoral el miércoles, y le deseó éxitos al frente de la universidad pública.

"Felicitamos al doctor Jorge Asjana David que, según las proyecciones, es el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo", expresó.

Felicitaciones anticipadas

Asimismo, otros políticos se sumaron a las felicitaciones, entre ellos el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, quien consideró que "la comunidad universitaria eligió con claridad un proyecto renovación académica", y manifestó su respaldo y sus mejores deseos a Asjana.

"Felicitamos al doctor Jorge Asjana por su contundente victoria en las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo", expresó el dirigente peledeísta a través de su cuenta de X.

Felicitamos al doctor @jorgeAsjanaD por su contundente victoria en las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.



La comunidad universitaria eligió con claridad un proyecto de renovación académica, y le expresó su confianza para conducir la primera casa de altos... pic.twitter.com/2kUoKR3t6B — Johnny Pujols (@JohnnyPujols) June 18, 2026

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, lo congratuló y le deseo éxito en la conducción de la Primada de América y en el fortalecimiento de la educación superior dominicana.

Felicitamos al Dr. Jorge Asjana por su elección como rector de la UASD para el período 2026-2030.



Le deseamos éxitos en la conducción de la Primada de América y en el fortalecimiento de la educación superior dominicana.#PRD #UASD #JorgeAsjana pic.twitter.com/H0jeUSTLzm — Miguel Vargas (@MiguelVargasM) June 18, 2026

El exministro de Educación, Roberto Fulcar también externó que los resultados expresan la voluntad de una comunidad que apuesta por la renovación, la excelencia académica y el fortalecimiento institucional.

"Confío en que el liderazgo del maestro Asjana contribuirá a impulsar una gestión innovadora, inclusiva y comprometida con la transformación que demanda la educación superior dominicana", dijo Fulcar.

Felicito al Dr. @jorgeAsjanaD por su victoria en las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Primada de América.



Este resultado expresa la voluntad de una comunidad universitaria que apuesta por la renovación, la excelencia académica y el fortalecimiento... pic.twitter.com/8cxmSSbMz0 — Roberto Fulcar (@RobertoFulcar) June 18, 2026

Ruth Salcedo Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, por la UASD.