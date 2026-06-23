Estudiantes universitarios participan en evaluación de competencias de emprendimiento del Mescyt

Autoridades de la Mescyt recibieron a los jóvenes emprendedores. ( DIARIO LIBRE/RICARDO DE LA CRUZ )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) dio formal inicio este martes a la "Evaluación de Competencia de Emprendimiento en la Educación Superior".

Esta actividad forma parte de una iniciativa anual del Viceministerio de Emprendimiento del Mescyt, para fomentar una cultura de emprendimiento entre los jóvenes estudiantes del país.

La etapa actual corresponde con la evaluación de los proyectos, ya que el concurso inició en enero de este año.

"Ahora mismo están participando 21 universidades y tenemos 49 IES (Instituciones de Educación Superior). Tenemos 21 proyectos que se van a presentar hoy en dos tandas. Esta es parte de la competencia que empezamos desde enero, motivando a los jóvenes en las universidades, capacitándolo con relación a cómo deben preparar su proyecto para presentarlos", expresó Giovanna Peña, la directora de Emprendimiento del Mescyt.

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Agregó que, posteriormente los proyectos serán evaluados, y pasarán por una preevaluación realizada por un jurado durante una semana.

Según afirmó Peña, a través de esta iniciativa el Mecsyt busca desarrollar una cultura emprendedora, hacer que los jóvenes hagan conciencia con relación al potencial que ellos tienen y que puedan realizar y hacer realidad sus sueños.

"Dentro de las actividades que realiza el Mescyt en el área de emprendimiento, no solamente está la competencia, sino que nos pasamos todo el año capacitando a los jóvenes en las IES. Le damos charlas, se les dan talleres, cursos. No solamente capacitamos a los jóvenes, sino que también a los profesores, que son los que tienen la materia prima a la mano y pueden motivar al joven a que desarrollen sus ideas con el fin de que cuando ellos terminen su carrera tengan la posibilidad de desarrollar su propio negocio o una idea para resolver algún problema de su entorno social", indicó la directora.

Estudiantes consideran positiva iniciativa del Mescyt

Entre los jóvenes participantes de la convocatoria se podía notar gran entusiasmo, como es el caso del joven Brauny Nuñez, de 20 años de edad. Nuñez es estudiante de la carrera de Marketing e inteligencia estratégica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

"Para mí esta competencia es una iniciativa para impulsar las ideas de los jóvenes de diferentes universidades. Realmente siento que es muy importante, y ayudará a impulsar esas ideas y proyectos que tienen los distintos estudiantes que aquí participan", afirmó Nuñez.

El joven estudiante comentó que es muy importante que a las ideas innovadoras que puedan crear un impacto a nivel nacional, se les brinde la oportunidad de desarrollarse como este concurso que impulsa el Mescyt

Por otro lado, el estudiante de ingeniería en ciencias de la computación en la Pucmm,Elías De La Cruz, de 21 años, aseguró que el concurso le ha parecido una experiencia sorprendente al ver tantos estudiantes como él motivados a ayudar al país a innovar y a crecer, lo que lo ha motivado a seguir adelante con sus proyectos.

"Mediante el emprendimiento viene la innovación y el crecimiento y la evolución. El emprendimiento es lo que permite a todas las personas cambiar, a encontrar cosas diferentes, maneras diferentes, nuevas herramientas, entre más cosas", afirmó De La Cruz.