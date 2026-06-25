Que tu formación técnica valga: el plan para que los bachilleres no pierdan tiempo en la universidad

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, planteó este jueves la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo más conectado, en el que los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la educación técnico-profesional puedan ser reconocidos posteriormente en la educación superior.

Propuesta educativa

El funcionario afirmó que uno de los principales desafíos del país es lograr una mayor articulación entre los distintos niveles de enseñanza, para evitar que los alumnos tengan que repetir procesos formativos que ya completaron en una etapa anterior.

La propuesta fue presentada durante el Foro Regional Norte de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, celebrado en Santiago, donde participaron autoridades educativas, representantes comunitarios, organizaciones sociales, iglesias, instituciones académicas y actores del sector productivo.

De Camps explicó que el país necesita crear mecanismos que permitan una mejor conexión entre la educación técnico-profesional y la universitaria. La idea es que las competencias y conocimientos adquiridos por los estudiantes puedan tener continuidad y reconocimiento, en lugar de quedar aislados dentro de un solo nivel del sistema.

En términos prácticos, esto permitiría que un joven formado en un área técnica no tenga que empezar desde cero si decide continuar sus estudios superiores en una carrera relacionada. También facilitaría trayectorias educativas más eficientes, ajustadas a las necesidades del mercado laboral y a los cambios que experimentan los sectores productivos.

El ministro señaló que esta articulación forma parte de una visión más amplia para integrar todos los subsistemas educativos, desde la atención a la primera infancia hasta la educación superior. Según indicó, el objetivo es construir una ruta de formación más continua, coherente y útil para los estudiantes.

Desafíos y avances

La falta de conexión entre los niveles educativos ha sido uno de los problemas señalados durante años por distintos sectores. En muchos casos, los estudiantes egresan de programas técnicos con habilidades específicas, pero luego enfrentan barreras para que esos aprendizajes sean reconocidos al ingresar a la universidad o a otros espacios de formación.

De Camps sostuvo que el país ha registrado avances importantes en materia educativa durante las últimas décadas, pero advirtió que todavía se requieren transformaciones más profundas. Dijo que la sociedad dominicana aspira a que el fortalecimiento de la educación no solo continúe, sino que también se acelere para responder con mayor eficacia a las necesidades actuales.

Otro punto abordado por el ministro fue la formación docente. Indicó que el sistema debe preparar mejor a los maestros para las demandas de las aulas modernas, con mayor uso de tecnología en los procesos de enseñanza, planificación y acompañamiento académico.

En el encuentro también participó el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien afirmó que el país se encuentra ante una oportunidad para repensar su modelo educativo y fortalecer la articulación entre la educación inicial, la formación técnico-profesional y la educación superior.

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Consulta nacional

Santos Badía sostuvo que los cambios tecnológicos y productivos obligan a revisar la forma en que se organiza la enseñanza, para que el sistema educativo pueda responder mejor a las nuevas demandas sociales y económicas.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Maira Morla Pineda, también participó en la actividad, que forma parte del proceso de Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana.

La iniciativa busca recoger propuestas de distintos sectores del país para construir un nuevo modelo educativo orientado a elevar la calidad de la enseñanza, fortalecer la movilidad social y contribuir al desarrollo económico y humano.

Durante el foro se destacó la importancia de que las comunidades, las instituciones educativas, las iglesias, las organizaciones sociales y el sector productivo participen en la discusión sobre el futuro de la educación dominicana.

La consulta continuará en diferentes regiones del país, con el propósito de recoger opiniones y propuestas que permitan definir una ruta educativa más articulada, pertinente y conectada con las necesidades de los estudiantes y del mercado laboral.