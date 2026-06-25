Con el objetivo de fomentar la educación y la inclusión social a través del deporte, la Fundación Mapfre, en alianza con la Fundación Real Madrid, impulsa desde 2017 el programa de Escuelas Sociodeportivas para niños y adolescentes.

La iniciativa se desarrolla en los centros salesianos Plaza Educativa Don Bosco y Hogar Escuela Santo Domingo Savio, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-25-at-224220-1-1312effc.jpeg De izquierda a derecha: La directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega, la directora de Proyectos de Fundación Mapfre, Elena de Borbón y el CEO y máximo representante de Mapfre en República Dominicana, Andrés Mejía. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

La directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega, indicó durante un recorrido realizado este jueves en el Hogar Escuela Santo Domingo Savio que el proyecto ha impactado de manera positiva a miles de niños en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-192217-0b6d1de6.jpeg Directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

"Estoy visitando este proyecto que desarrollamos desde hace años junto a la Fundación Real Madrid. Es una iniciativa muy singular y nos sentimos muy orgullosos de ella", sostuvo.

Elvira resaltó que los adolescentes no solo practican un deporte, sino que también reciben formación en valores para incorporarlos a su vida cotidiana.

Asimismo, destacó que durante tres días ha recorrido los diferentes espacios donde se implementa el programa.

"Ya hemos visitado varios lugares donde se desarrolla la iniciativa en República Dominicana y también donde impartimos talleres de educación en salud y nutrición, que forman parte de los temas que trabajamos en varios países", expresó.

La directora señaló que, de manera estimada, al menos 3,000 niños han sido beneficiados por el programa.

Además, aconsejó a los estudiantes continuar preparándose para construir un mejor futuro, especialmente fortaleciendo sus valores y su formación humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-192218-1-9d0b7634.jpeg De izquierda a derecha: Niña que participa en el deporte de fútbol agarra de manos a la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega, seguido de otra infante que tambien sostiene ala directora de Proyectos de la Fundación Mapfre, Elena de Borbón. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

Por su parte, la directora de Proyectos de la Fundación Mapfre, Elena de Borbón, agradeció la oportunidad de participar en el acto y exhortó a los jóvenes a mantenerse activos en el deporte.

"Estoy muy orgullosa de ser parte de un proyecto tan especial y tan bonito. Los animo a seguir participando en estas iniciativas. Enhorabuena para todos y mucho ánimo", manifestó.

Adolescentes resaltan los valores

Durante el recorrido, adolescentes que participan en las disciplinas de fútbol y baloncesto destacaron el impacto del programa de Escuelas Sociodeportivas.

"Agradezco el apoyo y todo lo que aprendemos cada día. Nos enseñan valores como el respeto, la puntualidad y la tolerancia", expresó Yan Carlos Rojas, uno de los participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-192217-1-f2702892.jpeg Yan Carlos Roja, participantes de la iniciativa. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

Una valoración similar compartió Esmeralda, de 12 años, quien relató su experiencia.

"Llevo bastante tiempo jugando y formando parte de este proyecto. Me gusta porque puedo socializar con mis amigos y aprender cosas nuevas", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-192218-f7753bf0.jpeg Adolescentes juegan fútbol durante recorrido por Hogar Escuela Santo Domingo Savio. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

Más que deporte

En el proyecto participan niños a partir de los cinco años de edad, quienes reciben prácticas deportivas en fútbol y baloncesto.

La iniciativa no solo está dirigida a estudiantes de los centros educativos, sino que también integra a adolescentes de comunidades cercanas para promover la inclusión social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-192248-7d3e31c9.jpeg Campo de fútbol con adolescentes que participan del proyecto. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

El programa fue puesto en marcha en 2017 y, desde entonces, ha ofrecido una propuesta educativa innovadora que complementa la enseñanza formal y fomenta valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y la solidaridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-193147-c648f42c.jpeg Niños y adolescentes participan de la actividad junto a directivos de Mapfre. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

Además, contempla refuerzo escolar, orientación psicológica, seguimiento de la salud, formación en valores y apoyo a las familias, garantizando una intervención integral centrada en el bienestar y el desarrollo de cada beneficiario.

En el acto estuvieron presentes la directora de Proyectos de Fundación Mapfre, Elena de Borbón; la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega; el CEO y máximo representante de Mapfre en República Dominicana, Andrés Mejía; autoridades del plantel y estudiantes.

La actividad se desarrolló en el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, ubicado en la avenida Independencia, kilómetro 11 y medio.