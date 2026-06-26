Abinader escucha de boca de estudiantes el deterioro de escuelas en Independencia

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación Luis Miguel de Camps (derecha) en el conversatorio con los estudiantes de la provincia Independencia en el que fueron expuestas necesidades de infraestructura escolar. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Lo que comenzó como un encuentro entre el presidente Luis Abinader y estudiantes de la provincia Independencia terminó convirtiéndose en un diagnóstico de la crisis de infraestructura que enfrentan varios centros educativos de esa provincia.

Uno tras otro, los estudiantes de la localidad tomaron el micrófono para describir una misma realidad que abarca aulas prestadas, hacinamiento, edificios desalojados por problemas estructurales, falta de laboratorios, interrupciones del servicio eléctrico y centros que comparten un mismo plantel por falta de espacio.

Ante la cadena de reclamos, el mandatario instruyó elaborar un plan de infraestructura escolar para la provincia, pidió que se presenten soluciones en el próximo Gabinete de Construcción y aseguró que su gobierno atenderá los casos planteados por los adolescentes.

"Hay que hacer un trabajo de infraestructura", expresó Abinader, al ordenar levantar un informe con todas las necesidades expuestas por los estudiantes.

Las intervenciones reflejaron problemas que se repiten en distintos municipios de Independencia.

Por ejemplo, Lojanny Rojas, estudiante del Liceo Antonia Peña Pérez explicó que su centro fue desalojado en noviembre de 2022 por problemas de seguridad en su estructura y que desde entonces reciben docencia en un plantel prestado de nivel primario.

Recordó que ya existe un terreno disponible para construir un nuevo politécnico y preguntó cuándo iniciará esa obra.

Desde Jimaní, Marcos Cruz, del Politécnico Máximo Pérez Florián, relató que su centro tampoco cuenta con instalaciones propias suficientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-24337-pm-5c01e1a9.jpeg Estudiantes de Independencia exponen al presidente Luis Abinader las dificultades que enfrentan en sus centros educativos, como falta de aulas, espacios adecuados y problemas estructurales. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-24337-pm-2-a62d6cce.jpeg El presidente Luis Abinader (centro) junto al ministro Luis Miguel de Camps durante el encuentro con los estudiantes en la provincia Independencia. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-23851-pm-8ede201b.jpeg El presidente Luis Abinader (centro) y el ministro de Educación Luis Miguel de Camps (derecha) durante la inauguración del techado del centro educativo Félix María del Monte, en el municipio Duvergé. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Explicó que existe un terreno donde comenzó la construcción de un liceo experimental, pero aún faltan el techo y los pisos para concluir la edificación.

Majualy Rodríguez, del Liceo José Vásquez, afirmó que la falta de aulas obliga a dividir las secciones entre tandas matutinas y vespertinas, una situación que, según dijo, afecta el proceso de aprendizaje.

En tanto, Josué Volquez, estudiante del Liceo María Trinidad Sánchez, aseguró que en su curso hay 38 alumnos y que dos liceos funcionan en una misma infraestructura por la falta de espacio.

Otra de las intervenciones fue la de Luciely Medrano, del Liceo Enriquillo, en Duvergé, quien explicó que ese centro cedió 13 aulas para albergar estudiantes de otros planteles, lo que obligó a improvisar espacios para impartir docencia a todos por igual. También denunció problemas con el servicio eléctrico.

Otra estudiante identificada como Lucia Pérez describió una situación similar: clases en un local prestado, aulas improvisadas, ausencia de laboratorios y de cancha deportiva, pese a que ya existen terrenos disponibles para construir un nuevo centro.

Las respuestas de Abinader

Tras escuchar los reclamos, Abinader instruyó al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y a las demás autoridades presentes a elaborar un plan con las intervenciones prioritarias para Independencia y presentarlo en el próximo Gabinete de Construcción.

En el caso de Jimaní, el mandatario acogió la propuesta de los estudiantes para convertir el nuevo centro solicitado en un liceo experimental vinculado a la UASD.

"Jimaní, por la distancia, necesita un liceo experimental de la UASD", afirmó, al detallar que conversará con el nuevo rector de esa universidad para evaluar el proyecto.

Sobre el caso de Duvergé, anunció que verificará los problemas eléctricos denunciados por los estudiantes, aunque sostuvo que la provincia ha recibido inversiones para fortalecer el sistema de distribución energética.

También indicó que solicitará acelerar las soluciones relacionadas con el abastecimiento de agua en ese municipio.

Abinader explicó que parte del retraso en varias obras escolares responde a que muchas edificaciones iniciadas en administraciones anteriores carecían de presupuesto, diseños definitivos o de la documentación necesaria para continuar su construcción.

Agregó que, además, estudios estructurales realizados por el Gobierno obligaron a desalojar escuelas y liceos que representaban un riesgo para estudiantes y docentes.

Becas e inglés

Además de responder a los reclamos sobre infraestructura, el mandatario aprovechó el encuentro para exhortar a los estudiantes a aprovechar las becas disponibles a través de la plataforma Beca Tu Futuro, al señalar que muchas quedan vacantes porque los jóvenes desconocen su existencia.

También recomendó estudiar inglés y mantener una formación basada en valores éticos, al considerar que ambos elementos serán determinantes para acceder a mejores oportunidades laborales.

El desarrollo de Pedernales Abinader dedicó parte de su intervención a explicar que el desarrollo turístico de Pedernales será una oportunidad para los jóvenes de Independencia. Anunció que la carretera Duvergé-Pedernales será llevada a licitación en los próximos días y sostuvo que esa obra reducirá significativamente el tiempo de traslado entre ambas provincias, facilitando el acceso al crecimiento económico que, aseguró, experimenta el polo turístico. Según explicó, la expansión hotelera demandará técnicos, ingenieros, profesionales del turismo y producción agrícola para abastecer los nuevos hoteles y cruceros, por lo que consideró que Independencia será una de las provincias más beneficiadas por ese proceso.

Inaugura techado

Una hora antes, Abinader inauguró, una infraestructura que permitirá a 388 estudiantes y docentes desarrollar actividades deportivas, recreativas y escolares.