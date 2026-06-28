La consulta para transformar la educación dominicana ya ha recorrido 24 provincias

El ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, al encabezar una de las consultas para reformar la educación dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Consulta Nacional para la Transformación de la Educación ha recorrido 24 provincias de las regiones del Cibao y el Sur del país, donde ha reunido a 3,030 participantes con el objetivo de recoger propuestas para construir un nuevo modelo educativo adaptado a las necesidades de cada territorio y a los desafíos de la economía global, la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial.

Avances de la consulta

La jornada más reciente se celebró en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, en San Cristóbal, con la que concluyó el recorrido por siete regiones: Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, El Valle, Enriquillo y Valdesia.

Las consultas forman parte de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para recoger propuestas que sirvan de base a una reforma integral de la educación dominicana, con el objetivo de adaptar el sistema a los retos de la economía global, la inteligencia artificial y la denominada cuarta revolución industrial.

Durante los encuentros se presentaron propuestas para fortalecer las carreras técnicas y tecnológicas, ampliar los programas de corta duración, certificar competencias laborales, impulsar la formación continua y crear mayores oportunidades para personas con discapacidad y estudiantes con necesidades educativas especiales.

La consulta para nueva ley

El proceso fue puesto en marcha el pasado 11 de junio mediante el decreto 309-26 y es coordinado por los ministerios de Educación (Minerd), Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Desde su lanzamiento, el Gobierno explicó que las consultas incluyen foros regionales, encuentros sectoriales y espacios de diálogo con estudiantes, docentes, familias, universidades, centros educativos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, autoridades locales, especialistas y dominicanos residentes en el exterior.

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación continuará esta semana con los foros regionales de Ozama, Higüamo y Yuma, correspondientes al Distrito Nacional y Santo Domingo; San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata; así como La Altagracia, La Romana y El Seibo.

Con esas tres jornadas concluirá el recorrido por las 30 provincias y el Distrito Nacional.

¿Fusión Minerd-Mescyt?

La iniciativa cobró especial atención luego de que surgieran versiones sobre una eventual fusión entre el Minerd y el Mescyt. Sin embargo, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, aclaró que la reforma no contempla la desaparición ni la unificación de ambas instituciones.

El funcionario explicó que el propósito es construir "un nuevo sistema educativo" mediante una nueva Ley de Educación que articule los distintos niveles de enseñanza, por lo que el proceso de consultas busca recoger los aportes de diversos sectores antes de elaborar la propuesta definitiva.