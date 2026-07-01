Luis Miguel De Camps encabeza foro sectorial para transformar la educación dominicana

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó el pasado lunes el foro sectorial del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), iniciativa desarrollada como parte de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación.

De acuerdo a una nota de prensa, el proyecto fue impulsado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 309-26 para construir, junto a la sociedad, una propuesta de transformación integral del sistema educativo.

Durante su intervención, el ministro afirmó que el objetivo principal de la jornada es escuchar a quienes conocen el sistema desde su funcionamiento cotidiano, al destacar que ninguna reforma puede construirse sin la experiencia de quienes la hacen posible cada día.

De Camps sostuvo que el foro representa un espacio clave dentro de la consulta nacional, al reunir a directores, técnicos y servidores públicos que acompañan permanentemente a los centros educativos y participan en la implementación de las políticas del sistema preuniversitario, conforme indica el documento.

"La transformación de la educación dominicana solo será posible si somos capaces de construirla entre todos", afirmó De Camps.

Señaló que este foro reviste una importancia especial porque reúne a los servidores públicos responsables de ejecutar diariamente las políticas educativas.

Durante la jornada, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, presentó la metodología que orientó los trabajos del foro, y explicó los lineamientos generales del proceso, la organización de las mesas de trabajo y los criterios que guiaron la formulación de propuestas por parte de los participantes.

Scheker también tuvo a su cargo las orientaciones metodológicas para garantizar una participación ordenada y representativa de los distintos perfiles institucionales, con el objetivo de facilitar que los aportes recogidos durante el encuentro contribuyan al proceso nacional de construcción de la nueva política educativa.

De su lado, el viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, realizó una síntesis de los principales aportes surgidos de las mesas de trabajo y agradeció la participación de los servidores públicos de la cartera educativa y otros actores del sistema.

Además, Amargós destacó que las propuestas recopiladas durante el foro pasarán a formar parte del proceso de sistematización de la consulta, para fortalecer la construcción de una reforma sustentada en la experiencia de quienes ejecutan diariamente las políticas educativas y conocen de primera mano las necesidades del sistema.