Evaluación de Desempeño Docente concluye sus seis etapas y entra en otra fase

El Minerd dijo que el proceso entró en fase técnica de integración y validación de información

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este lunes la conclusión de las seis etapas de este proceso, con lo que finaliza la fase de implementación y se da paso a una nueva etapa técnica orientada a la integración, validación y procesamiento de la información recopilada en todo el territorio nacional., informó la tarde de este miércoles el Ministerio de Educación (Minerd).

El organismo explicó que, bajo la coordinación del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente y conforme a la Orden Departamental núm. 18-2025, fueron completadas las seis etapas del proceso para los 122,098 docentes convocados, en lo que calificó como uno de los ejercicios de evaluación profesional de mayor alcance y rigor metodológico desarrollados en el país.

Una nota de prensa del Minerd indica que concluidas las etapas de autogestión del correo institucional, identificación del cargo a evaluar, autoevaluación, evaluación por diversos actores, ejercicio de rendimiento profesional y evaluación de la planificación y observación de clases, la comisión indicó que ahora corresponde verificar la calidad de los datos, consolidar la base nacional de información y realizar los análisis que servirán de base para la valoración integral del desempeño docente.

Participación

De acuerdo con la institución, la autoevaluación registró una participación de 113,201 docentes, equivalente al 97.10 % de los convocados. La evaluación por diversos actores alcanzó un 99.30 % de cumplimiento, con 489,840 instrumentos completados de los 493,279 previstos.

Asimismo, el ejercicio de rendimiento profesional contó con la participación de 110,301 docentes, para un cumplimiento del 99.33 %, mientras que la evaluación de la planificación y observación de clases llegó al 95.40 %, con 74,868 docentes evaluados de los 78,478 programados.

En conjunto, las distintas etapas del proceso alcanzaron un promedio general de cumplimiento de 97.78 %, cifra que, según la Comisión Nacional Rectora, refleja la capacidad operativa del sistema educativo para desarrollar evaluaciones de gran escala y el compromiso del personal docente con el fortalecimiento de la calidad educativa.

La comisión sostuvo que la Evaluación de Desempeño Docente forma parte de una política pública orientada a fortalecer la carrera docente, promover la mejora continua de la práctica pedagógica y generar evidencia para apoyar la toma de decisiones en el sistema educativo.

También reconoció el trabajo de las direcciones regionales y distritales de Educación, los equipos técnicos nacionales y territoriales, los directores de centros educativos y las comisiones responsables de la implementación del proceso.

Además, destacó el acompañamiento de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), organizaciones que participaron en el seguimiento y la veeduría de la evaluación.