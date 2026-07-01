Proponen incluir materia de manejo de conflictos en escuelas para prevenir violencia de género

Además de modificar el currículo, propone actualizar la ley, ampliar los centros de atención y crear un registro nacional de huérfanos por feminicidio. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de una estrategia para prevenir la violencia de género desde las aulas, la Fundación Vida Sin Violencia propuso este miércoles al Ministerio de Educación incorporar de manera obligatoria una asignatura o contenidos sobre manejo de conflictos, igualdad de derechos y formación en valores dentro del currículo escolar.

La presidenta de la organización, Yanira Fondeur, sostuvo que la educación debe convertirse en una herramienta clave para reducir las agresiones contra las mujeres y fomentar relaciones basadas en el respeto y la resolución pacífica de los conflictos.

La propuesta forma parte de un conjunto de ocho medidas presentadas por la entidad tras advertir sobre la persistencia de los feminicidios y la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a anticipar este problema.

Entre las iniciativas planteadas, la fundación también pidió implementar mecanismos más eficaces para proteger a las mujeres que denuncian violencia, actualizar el marco legal vigente en materia de violencia de género.

Además ampliar las campañas nacionales de sensibilización sobre masculinidades respetuosas e incrementar la cantidad de centros de atención para sobrevivientes y de intervención conductual para hombres agresores.

Registro de huérfanos

Asimismo, planteó crear un registro nacional de niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad a causa de los feminicidios, acompañado de un programa de protección integral que incluya asistencia psicológica, legal y económica.

Solo en el primer semestre del 2026, la fundación reportó unos 68 menores huérfanos ante los asesinatos de sus madres a manos de sus parejas o exparejas. Las cifras de las féminas se sitúan en unas 47 mujeres.

La organización abogó por la conformación de una mesa nacional de prevención de feminicidios integrada por las instituciones vinculadas al tema, con reuniones periódicas para evaluar la efectividad de las políticas públicas y realizar los ajustes necesarios.

Fondeur reafirmó el compromiso de la Fundación Vida Sin Violencia de continuar impulsando programas educativos y de sensibilización dirigidos a prevenir la violencia de género, al considerar que se trata de un problema de derechos humanos y de salud pública.

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