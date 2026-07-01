Santos Badía plantea transformar la educación superior ante avances tecnológicos y la IA

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, encabezó este miércoles el Foro de Educación Superior de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, un espacio de reflexión en el que participaron rectores, académicos y representantes de asociaciones universitarias y del sector educativo.

La actividad tuvo como objetivo analizar el papel de las universidades en la construcción de un sistema educativo más articulado, pertinente y preparado para responder a los desafíos del presente y del futuro.

Durante su intervención, el titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología afirmó que la República Dominicana atraviesa un periodo de profundas transformaciones científicas y tecnológicas que obliga a replantear el modelo educativo y fortalecer el rol de las instituciones de educación superior.

"Estamos viviendo una profunda transformación científica y tecnológica, y nuestro sistema educativo no puede permanecer estático. Las universidades deben convertirse en el faro donde se formen los docentes, investigadores y profesionales que impulsarán el desarrollo nacional", expresó el ministro.

Santos Badía sostuvo que las instituciones de educación superior están llamadas a desempeñar un papel decisivo en este proceso mediante la actualización permanente de su oferta académica, el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la evaluación continua de la calidad de los profesionales que forman.

Asimismo, planteó la necesidad de consolidar alianzas estratégicas con universidades internacionales de reconocido prestigio, promover programas de doble titulación, fortalecer la formación técnica superior y planificar de manera articulada las necesidades futuras del país en materia de docentes, investigadores, doctores y especialistas.

Consulta Nacional

"Debemos decidir juntos cuántos doctores, maestros y profesionales requiere la nación. También es necesario impulsar un nuevo modelo de formación que brinde mayores oportunidades a los jóvenes y fortalezca las capacidades de nuestros docentes para elevar la calidad de la educación", manifestó.

El funcionario valoró además la participación registrada en los foros regionales de la Consulta Nacional y destacó que el proceso ha permitido recoger aportes de docentes, estudiantes, familias, autoridades locales, representantes del sector productivo y organizaciones sociales de distintas regiones del país.

Según explicó, la iniciativa busca contribuir a la construcción de una visión compartida sobre la transformación educativa, alineada con las prioridades nacionales y con los retos derivados de la inteligencia artificial, la automatización, la innovación y la cuarta revolución industrial.

El ministro informó además que presentó al presidente Luis Abinader los avances alcanzados en el proceso de consulta, resaltando la integración de las universidades a través de sus asociaciones y representantes.

Al referirse a los desafíos del sistema educativo, sostuvo que el principal reto del país no se limita a ampliar la cobertura o incrementar la inversión, sino a garantizar una educación de mayor calidad, pertinencia y conexión con las necesidades de desarrollo nacional.