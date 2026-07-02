Avanzan las construcciones de nuevas aulas en Los Alcarrizos, SDO y el Distrito Nacional, según DIE

Plan "Aulas 24/7-365" incorporará los nuevos centros educativos al próximo año escolar en agosto ( FUENTE EXTERNA )

La construcción de nuevos planteles y espacios educativos avanza en los municipios de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional como parte del Plan "Aulas 24/7-365", informó la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) a través de una nota de prensa.

Según la institución, el programa busca incorporar 1,500 nuevas aulas al sistema educativo nacional para el año escolar 2026-2027, previsto para iniciar en agosto, y contribuir a reducir el déficit histórico de espacios físicos en las escuelas del país.

Durante un recorrido de supervisión, el director de la DIE, el ingeniero Roberto Herrera, junto a un equipo técnico, inspeccionó los trabajos que se ejecutan en distintos centros educativos de estas demarcaciones.

Avances en la construcción

En la Escuela Emma Balaguer, ubicada en el sector de Herrera, Herrera informó que las nuevas aulas del nivel inicial, los muros perimetrales y la entrada principal estarán concluidos a mediados de agosto.

Posteriormente, supervisó los avances de la construcción de la Ciudad Educativa de Manoguayabo, iniciativa desarrollada en conjunto con la Fundación Pedro Martínez.

El recorrido también incluyó la Escuela Ulises Domínguez, donde se construyen el área de juegos, el paisajismo, las gradas y una cancha deportiva.

Asimismo, el funcionario visitó el Centro Educativo Parroquial FMA Salesianas de Cristo Rey, donde verificó el avance de nuevas aulas que, de acuerdo con la institución, estarán listas para el próximo año escolar.

Proyectos en otras escuelas

En la Escuela Casa de la Providencia sostuvo un encuentro con las autoridades del plantel y los ingenieros responsables de la obra para evaluar el progreso de los trabajos, que incluyen nuevas aulas y un área multiuso.

La jornada de supervisión continuó en el Centro Educacional Santo Cura de Ars, en el sector Capotillo, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento correctivo y la construcción de dos nuevos módulos en forma de "L", además de un comedor en el primer nivel, talleres y aulas politécnicas en el tercer y cuarto nivel.

Herrera también recorrió el Liceo Cerro del Norte, la Escuela Primaria Evaristo Brito Reyes y un centro de educación especial ubicado en el sector de Hato Nuevo.

De igual manera, supervisó los trabajos en el nuevo Liceo Roberto Duvergé Mejía, la Escuela Freddy Beras Goico, el Centro Educativo José Reyes y la construcción del nuevo Liceo Obras Públicas-INVI.

Según la nota de prensa, este último proyecto fue supervisado junto al alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y permitirá la reubicación de más de 500 estudiantes.