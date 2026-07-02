Jorge Asjana afirma que su gestión en la UASD estará enfocada en la solución de problemas

El rector electo de la UASD, Jorge Asjana David (centro), durante la jornada electoral del pasado 17 de junio. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, doctor Jorge Asjana David, aseguró que su futura gestión estará centrada en la solución de problemas y en la vinculación de la academia con la sociedad.

"Quizás lo más importante es que vamos a tener una gestión enfocada en la solución de problemas", expresó Asjana David tras ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta electoral, celebrada este jueves para escoger vicerrectores y decanos que no alcanzaron el 50 % más uno en la primera ronda.

El rector electo explicó que su objetivo es fortalecer la conexión entre la universidad y el desarrollo del país.

"Una gestión que no es lo que uno quiere, sino lo que necesita, tanto los estudiantes como el personal administrativo, como los profesores, porque tenemos que conectar cada día más nuestra universidad con la sociedad y con el desarrollo del país", expresó Asjana David.

Proceso "ejemplar y democrático"

Asjana David calificó el proceso electoral como "ejemplar y democrático", donde ha primado el orden y la tranquilidad.

"Ha sido un proceso ejemplar, muy democrático, muy tranquilo", afirmó.

Asimismo, indicó que la coalición que encabeza ha ocupado la mayoría de los escaños y que, en esta segunda vuelta, espera resultados favorables en la mayoría de las posiciones en disputa.

Segunda vuelta en la UASD

El pasado 17 de junio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo celebró elecciones para escoger nuevas autoridades académicas. Sin embargo, varias vicerrectorías no alcanzaron el 50 % más uno de los votos necesarios, lo que obligó a una segunda vuelta.

Para este jueves 2 de julio, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, se desarrolla la jornada de segunda vuelta, donde serán elegidas las posiciones pendientes mediante mayoría simple, según informó la institución.

En la primera vuelta, Asjana David obtuvo la rectoría con un 66 %, mientras que el doctor Radhamés Silverio González alcanzó un 33 %.

Entre las vicerrectorías en disputa se encuentra la Vicerrectoría Administrativa, donde compiten el maestro Antonio Siriaco, actual decano de la Facultad de Economía, y el maestro Alexis Martínez, exdecano de la misma facultad, con márgenes estrechos de 46 % y 47 %, respectivamente.

La UASD explicó que los márgenes que hubo en la primera vuelta no fueron suficiente como para determinar un ganador, lo que hizo necesario recurrir a una segunda vuelta para definir los cargos.

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