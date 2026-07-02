Segunda vuelta electoral en la UASD transcurre entre optimismo y tranquilidad

Ambiente durante la celebración de la segunda vuelta electoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( DIARIO LIBRE/RICARDO DE LA CRUZ )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realiza este jueves la segunda vuelta electoral para escoger a los representantes de algunas vicerrectorías y decanatos en aquellas facultades donde alcanzó el 50 más uno requerido en la primera ronda.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre en las instalaciones de la Primada de América, se constató un ambiente de tranquilidad, orden y normalidad en el desarrollo del proceso electoral.

Ambiente de entusiasmo y expectativas positivas

La aspirante a decana de la Facultad de Humanidades, la maestra Ana Jacqueline Ureña Rodríguez, expresó su entusiasmo por la jornada electoral y afirmó que el proceso se ha desarrollado en un clima de camaradería, paz y armonía.

"Todo ha estado muy bien en el proceso. Reitero que esto es una academia y que como una academia, debemos comportarnos a la altura de ella. Y ha sido todo en camaradería, en paz, en armonía. Así fue en la primera vuelta y estoy segura que así va a ser ahora en la segunda vuelta", comentó la maestra.

Ureña Rodríguez aseguró que, de ganar, su gestión se caracterizará por la escucha activa, trato humano e igualdad para todos.

"De ganar vamos a promover una educación de calidad donde los procesos sean ágiles, que no sean tan tormentosos y donde se implementen tecnologías para la nueva generación, pero con humanidad", indicó.

De su lado, el también aspirante a la misma facultad, el maestro Eulogio Silverio, calificó el proceso como "excelente", destacando el entusiasmo y el civismo mostrado durante la jornada.

"Los profesores, como siempre, están dando un ejemplo de democracia institucional, cumpliendo con su deber y respetando el derecho que tienen los demás a expresar su diferencia", afirmó Silverio.

Silverio afirmó que, en caso de resultar electo, una de sus primeras acciones en el primer semestre sería climatizar todas las aulas de la Facultad de Humanidades, así como dotarlas de internet de alta velocidad y equipos de proyección.

El objetivo, según explicó, es adecuar la docencia al entorno tecnológico actual y aprovechar los recursos disponibles en la web para fortalecer la enseñanza en el área de humanidades.

Resultados de la primera vuelta

El pasado 17 de junio la UASD celebró elecciones para elegir un nuevo rector y demás autoridades académicas. En ese proceso algunas vicerrectorías se fueron a segunda vuelta porque no alcanzaron el 50 más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

"Para este 2 de julio, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, se abrirá el proceso de escogencia en esta segunda vuelta y entonces, con mayoría simple, los que ganen serán reglamentados para un próximo período de cuatro años", expresó la institución.

El doctor Jorge Asjana David ganó la rectoría de la Primada de América con el 66 % y, en segundo lugar, quedó el doctor Radhamés Silverio González con un 33 %.