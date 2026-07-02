UASD concluye las votaciones de la segunda vuelta electoral e inicia el conteo de los datos

A las 8:00 de la noche, como era previsto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) concluyó el proceso de votación de la segunda vuelta para aquellas candidaturas que no alcanzaron la mayoría absoluta para declarar un ganador.

De acuerdo al artículo 27, párrafo II, del Estatuto Orgánico de la UASD, "en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, los dos candidatos más votados irán a una segunda vuelta, y el triunfo lo obtendrá aquel de los dos que alcance más votos, es decir, la mayoría simple."

El titular de Relaciones Públicas de la casa de estudios, Luis Pérez, afirmó a Diario Libre que inició el proceso de conteo de las actas.

Aunque dijo que no tienen el porcentaje de los votantes que participaron en el proceso, Pérez precisó que la jornada de votación de apertura a partir de las 8:00 de la mañana y transcurrió sin dificultades.

"Transcurrió en total normalidad, no hubo dificultades, mucha camaradería entre todos los candidatos, mucho respeto al proceso de votación", expresó.

Candidaturas a elegir

Entre las candidaturas que compitieron en esta segunda vuelta están: Para la Vicerrectoría Administrativa compitieron el maestro Antonio Siriaco, actual decano de la Facultad de Economía, y el maestro Alexis Martínez, pasado decano de la Facultad de Economía.

Para la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, el maestro Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias, y la maestra Juana Encarnación, decana de la Facultad de Educación.

Compitieron para la candidatura de decano de la Facultad de Economía, la profesora Maribel Lorenzo y la profesora Edita Rodríguez.

En la Facultad de Humanidades el profesor Eulogio Silverio, que es director de la Escuela de Filosofía, se enfrentó a la profesora Ana Jacqueline Ureña Ramírez.

Para la dirección de la Escuela de Comunicaciones, Raúl Hernández y Julián Sosa.

También, compitieron al vicedecanato de Humanidades el periodista Marcos Zabala, quien es profesor de la Escuela de Comunicación y la maestra Eunice Vicioso, de la Escuela de Letras.