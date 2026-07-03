Maribel Lorenzo gana el decanato de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD

La maestra Maribel Lorenzo fue elegida este jueves como decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030.

Lorenzo obtuvo 229 votos, equivalentes al 55 % de los sufragios válidos, frente a los 191 votos (45 %) alcanzados por su contrincante. La jornada electoral registró una participación del 99.53 % del padrón.

Con su elección, formará parte del equipo de gestión que encabezará el rector electo, Jorge Asjana David, con quien ha trabajado durante los últimos ocho años en distintas iniciativas académicas e institucionales.

Agradecimiento y humildad

Tras conocerse los resultados, Lorenzo agradeció el respaldo de docentes, estudiantes y personal administrativo, y aseguró que asumirá el cargo con "agradecimiento y humildad". También llamó a trabajar de manera conjunta para fortalecer la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

La decana electa felicitó a los demás candidatos que participaron en el proceso y afirmó que su gestión estará enfocada en la transparencia, la participación y el fortalecimiento académico de la facultad durante el cuatrienio 2026-2030.