Abinader inaugura moderna sede de la UASD en Santiago Rodríguez tras 47 años de espera

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo 5 de julio la ciudad universitaria en Santiago Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Casi cinco décadas después de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) iniciara sus operaciones en Santiago Rodríguez con una modesta extensión académica, la provincia cuenta desde este domingo con una moderna ciudad universitaria, inaugurada por el presidente Luis Abinader para ampliar el acceso a la educación superior en la Línea Noroeste.

La obra, construida por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), representó una inversión de RD$737 millones y tiene capacidad para recibir a 1,026 estudiantes, quienes ya no tendrán que desplazarse a otras provincias para continuar sus estudios universitarios.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la nueva infraestructura forma parte de la estrategia del Gobierno para descentralizar la educación superior pública y acercar las oportunidades de formación profesional a las comunidades del interior del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-23505-pm-1-0acb9a46.jpeg El presidente Luis Abinader inauguró este domingo 5 de julio la ciudad universitaria en Santiago Rodríguez. () https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-31208-pm-1-01582bab.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-31208-pm-cdf47707.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-31208-pm-2-6e5bf8d0.jpeg ‹ >

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El ministro de Vivienda, Víctor "Ito" Bisonó, afirmó que el recinto fue entregado completamente equipado para iniciar sus operaciones de inmediato.

"No estamos entregando un edificio para algún día; estamos entregando una universidad lista para funcionar desde el primer día", expresó el funcionario.

Bisonó sostuvo que la inversión busca generar oportunidades para la juventud, impulsar la movilidad social y contribuir al desarrollo económico de Santiago Rodríguez y de toda la región noroeste.

Durante la ceremonia, el ministro entregó un reconocimiento al rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, por su aporte al fortalecimiento de la infraestructura universitaria y por el trabajo conjunto desarrollado con el MIVHED para ampliar la presencia de la academia estatal en distintas provincias.

Respaldo del Gobierno

En su intervención, Beltrán aseguró que el apoyo del presidente Abinader permitió ejecutar la mayor expansión de la universidad estatal en las últimas décadas.

Explicó que durante su gestión la UASD pasó de tener siete a trece ciudades universitarias, incorporando nuevos centros en Baní, Azua, Hato Mayor, Cotuí, Neiba y ahora Santiago Rodríguez, además de ampliar la red de liceos experimentales.

El rector recordó que la presencia de la UASD en Santiago Rodríguez comenzó el 4 de abril de 1979 como una extensión del Centro Mao y valoró que, 47 años después, la provincia cuente con un recinto universitario propio.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte del Gobierno durante su administración y expresó su satisfacción al concluir una trayectoria de 55 años de servicio en la academia estatal.

Infraestructura moderna

El nuevo Centro UASD Santiago Rodríguez fue construido sobre un terreno de 14,552 metros cuadrados y dispone de un edificio docente de cuatro niveles con 24 aulas, cuatro laboratorios, aula inteligente, biblioteca y laboratorio de informática.

También cuenta con un edificio administrativo de tres niveles con aulas de postgrado y un auditorio, además de cancha deportiva, plaza patriótica, planta de tratamiento, estacionamientos para más de un centenar de vehículos y espacios adaptados para personas con discapacidad.

La bendición de la obra estuvo a cargo del párroco Javier Fernández, quien pidió que el nuevo recinto se convierta en un espacio de formación académica, crecimiento humano y servicio para las futuras generaciones.

Con esta inauguración, el Gobierno suma seis centros regionales de la UASD construidos a través del Mivhed, reforzando la presencia de la universidad estatal en distintas provincias y ampliando las oportunidades de educación superior para miles de jóvenes dominicanos.