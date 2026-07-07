Sector empresarial se suma a la consulta nacional para transformar la educación dominicana

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps preside foros de Consulta Nacional para fortalecer la transformación educativa ( FUENTE EXTERNA )

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana llevó a cabo este martes un foro con representantes del sector empresarial, con el propósito de recoger aportes que contribuyan a la construcción de una propuesta de transformación integral del sistema educativo nacional, alineada con las necesidades del desarrollo económico, la innovación y la competitividad del país.

La jornada reunió a autoridades del ámbito educativo y representantes del sector productivo para intercambiar perspectivas sobre la formación del talento humano y la articulación entre la educación y las demandas del mercado laboral.

Mediante una nota de prensa, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que robustecer el capital humano constituye un aspecto clave para el crecimiento económico, la innovación y la competitividad del país, al tiempo que destacó que la construcción de la reforma educativa requiere la participación del sector productivo como actor corresponsable de ese proceso.

El ministro señaló que, durante mucho tiempo, la educación fue entendida principalmente como una política social por su capacidad para ampliar oportunidades y favorecer la movilidad social.

Indicó que el contexto ha cambiado y que hoy también constituye una política de desarrollo, debido a que los países compiten cada vez más por su capacidad para desarrollar, atraer y retener talento.

Declaraciones oficiales

"Fortalecer el capital humano ya no es solo una tarea educativa. Es una condición para el crecimiento económico, la innovación y la competitividad del país", expresó.

De Camps sostuvo que la inteligencia artificial, la automatización y la transformación tecnológica están modificando la manera en que se produce, se trabaja y se crea valor, por lo que el sistema educativo debe evolucionar con la misma rapidez.

Afirmó que el desafío actual no consiste únicamente en que más estudiantes ingresen al sistema educativo, sino en fortalecer los aprendizajes y desarrollar los conocimientos, las competencias y las capacidades que les permitan desenvolverse y crear valor en una economía impulsada por el conocimiento, la innovación y la tecnología.

Para el ministro, el sector empresarial tiene un papel insustituible en esta conversación, porque conoce cómo están cambiando los procesos productivos, cuáles perfiles comienzan a escasear y qué competencias demandarán las empresas en los próximos años.

"El sistema educativo y el sector productivo tienen que dejar de verse como dos mundos separados y comenzar a actuar como partes de una misma estrategia de desarrollo", manifestó.

Asimismo, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badía enfatizó la necesidad de adaptar el sistema al talento humano requerido por la cuarta revolución industrial para duplicar la economía al 2036.

Transformación educativa

Badía reiteró que la transformación educativa debe construirse mediante el consenso y la participación de los distintos sectores de la sociedad.

Agregó que las consultas territoriales y sectoriales forman parte del proceso de elaboración de la propuesta de reforma educativa, con el propósito de construir un marco normativo y un currículo pertinentes, inclusivos y orientados a la formación para la vida y el trabajo.

Estos foros son liderados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que conforman la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, establecida en el Decreto 309-26.

La comisión tiene como objetivo diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de elaborar un anteproyecto de ley de educación integral.