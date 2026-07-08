Tres historias, una misma vocación: docentes reciben la Medalla al Mérito Magisterial 2026

El docente Arquímedes Jerez de la Cruz (c), galardonado con el Premio al Honor Pedro Henríquez Ureña en la categoría Medalla de Oro, recibe el reconocimiento de manos del presidente Luis Abinader durante la entrega de la Medalla al Mérito Magisterial 2026, celebrada este miércoles en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. En el acto participaron la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Arquímedes Jerez de la Cruz descubrió su pasión por la enseñanza en las aulas, aunque no en los convencionales salones de un centro educativo. Cuando tenía alrededor de 20 años, se dio cuenta de que quería dedicarse a la docencia durante una clase de didáctica en el Seminario Santo Tomás de Aquino.

Oriundo de Cotuí, Jerez de la Cruz encontró en el magisterio "ese deseo de entregarme a los demás", vocación que lo llevó, tras más de un cuarto de siglo de ejercicio docente, a obtener el Premio al Honor Pedro Henríquez Ureña en la categoría Medalla de Oro.

Por su parte, Yanilka Alcántara nació en Dajabón. A sus 39 años, es ingeniera en Tecnología de Alimentos y cuenta con múltiples maestrías, además de un doctorado en Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología. Ha dedicado más de 20 años a la enseñanza y asegura que su mayor satisfacción es ayudar a sus estudiantes universitarios a salir adelante.

Fiordaliza Ippolito nació en Villa Mella y emigró a los Estados Unidos a los 20 años, donde se ha dedicado a la enseñanza en distintos niveles educativos. Tras más de 24 años en las aulas, varias maestrías y un doctorado, explica que su mayor orgullo es su identidad cultural y aprovecha cualquier espacio para enaltecer sus raíces.

Arquímedes, Yanilka y Fiordaliza representan personas, vidas e historias totalmente diferentes, pero unidas por una misma pasión: la enseñanza.

Reconocimientos

Este miércoles, el Gobierno entregó la Medalla al Mérito Magisterial 2026 a docentes ejemplares, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional, al impacto transformador de su labor pedagógica y a su dedicación a la formación de las nuevas generaciones.

En esta edición, el Premio al Estímulo Salomé Ureña de Henríquez, correspondiente a la Medalla de Bronce, fue otorgado a la maestra Nathalie Elianna García García, de la Regional 07 de San Francisco de Macorís.

El Premio al Reconocimiento Eugenio María de Hostos, distinguido con la Medalla de Plata, recayó en la maestra Yahaira Constanza Rosario de Hernández, también de la Regional 07.

El máximo galardón, el Premio al Honor Pedro Henríquez Ureña, representado por la Medalla de Oro, fue concedido al maestro Arquímedes Jerez de la Cruz, de la Regional 16 de Cotuí.

Asimismo, recibieron un reconocimiento especial las maestras dominicanas residentes en Estados Unidos Fiordaliza Ippolito, Yalisa Garibaldi y Lisette Parra.

Educación superior reconoce a diez docentes destacados

Durante la ceremonia también fueron reconocidos diez profesores con el Premio Anual a la Excelencia del Docente de Instituciones de Educación Superior, por su trayectoria académica, sus aportes a la investigación y su compromiso con la formación de profesionales.

Los galardones fueron otorgados a:

Leyda Mercedes Brea Sención — Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández — Universidad Nacional para la Defensa (Unade).

Yenny Altagracia Rodríguez de Estepan — Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Iván Ernesto Gatón Rosa — Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Dr. Eduardo Latorre Rodríguez.

Reyna María Ysabel Hiraldo Trejo — Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Eunice Esmirna Abreu de García — Universidad Federico Henríquez Ureña (Ufhec).

Herminio Vásquez de los Santos — Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco).

José Rafael Torres Valdez — Universidad Agroforestal Arturo de Meriño (Uafam).

Nelson José Abreu Ventura — Universidad Católica Nordestana (UCNE).

Yanilka Yulisa Alcántara de Tejada — Universidad ISA (Unisa).

El acto, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y contó con la presencia de primera dama; Raquel Arbaje, los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Educación, Luis Miguel De Camps; y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, y rectores de universidades y de institutos de educación superior.

Durante su intervención, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la transformación del sistema educativo dominicano comienza con el reconocimiento de quienes hacen posible la enseñanza cada día y resaltó el respaldo del presidente Luis Abinader al magisterio nacional.

"Hoy no nos reúne únicamente la entrega de una distinción. Nos reúne el reconocimiento a una vocación que ha acompañado el crecimiento de generaciones enteras de dominicanos y que, desde la discreción de un aula, ha contribuido a construir el país que hoy somos", expresó De Camps.

El funcionario sostuvo que detrás de cada historia de éxito existe un maestro que creyó en el potencial de sus estudiantes antes que ellos mismos. "Casi siempre, detrás de una vida que logra desarrollarse plenamente, hubo un maestro que decidió creer en una persona antes de que ella creyera en sí misma", afirmó.

De Camps definió la educación como el proceso de descubrir talentos, despertar vocaciones y fortalecer el carácter de niños y jóvenes, al tiempo que aseguró que la excelencia docente se construye con constancia y compromiso. Asimismo, destacó que el presidente Abinader ha impulsado una política orientada a dignificar la labor del magisterio.