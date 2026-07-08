Educación trabaja con la ADP un memorando de para reducir los paros

El Ministerio de Educación (Minerd) trabaja junto con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en un memorando de entendimiento por el cumplimiento del calendario y el horario escolar, una iniciativa con la que busca reducir las paralizaciones de la docencia y evitar la pérdida de días de clases por conflictos en las escuelas.

La propuesta surge después de que, durante el último año escolar, distintas seccionales de la ADP protagonizaran paros en varias provincias para exigir desde nombramientos de personal y reparación de planteles hasta mejoras en infraestructura y otras reivindicaciones.

El anuncio lo hizo ayer el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Ayacx Mercedes Contreras, durante un almuerzo con periodistas y directores de medios, donde presentó ese acuerdo como uno de los primeros resultados concretos de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, el proceso con el que el Gobierno busca transformar el sistema educativo y elaborar una nueva legislación para el sector.

El funcionario explicó que el memorando, que espera sea firmado antes del inicio del próximo año escolar, fue elaborado en la denominada Mesa de los Cinco Pilares, un espacio en el que participan representantes de estudiantes, familias, docentes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades educativas.

Protocolos del acuerdo

Según explicó Mercedes, el acuerdo contempla tres protocolos. El primero busca agilizar la respuesta del Ministerio a las demandas de las escuelas mediante una plataforma que permitirá dar seguimiento al estado de cada solicitud.

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El segundo establecerá un mecanismo de escalamiento de los conflictos para evitar que una huelga sea la primera respuesta ante cualquier problema, mientras que el tercero incorpora a las familias, estudiantes y organizaciones sociales como veedores del cumplimiento del calendario y del horario escolar.

"No puede ser que, ante cualquier caso, la respuesta inmediata sea paralizar la docencia. Estamos invitando a la ADP a que las seccionales deban consultar con su Comité Ejecutivo Nacional antes de un paro", afirmó Mercedes Contreras.

El viceministro sostuvo que el memorando forma parte de los avances que ya produce el proceso de consulta impulsado por el Gobierno. Indicó que las consultas territoriales reunieron a más de 6,000 participantes y que la consulta abierta a través de internet ha recibido alrededor de 10,000 opiniones de ciudadanos.

Durante el mismo encuentro, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, informó que la primera etapa de la consulta concluirá el 21 de julio con un congreso nacional, donde serán presentados los resultados del proceso y las estrategias que servirán de base para la reforma.

"Ese congreso abre la puerta a la redacción que debe ser sometida a la legislatura que se iniciará el 16 de agosto; no necesariamente ese mismo día, sino durante esa legislatura, que podría ser el 30 de agosto o el primero de septiembre", expresó.

Organizarán en cuatro ramas Santos Badía adelantó que la propuesta que hasta ahora toma fuerza dentro del proceso es una ley marco, en lugar de mantener legislaciones separadas para la educación preuniversitaria, superior y técnico-profesional. El esquema que se analiza organizaría el sistema educativo en cuatro subsistemas: educación preuniversitaria, educación superior, formación técnico-profesional y ciencia, tecnología e innovación.