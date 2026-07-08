El Gobierno reconoce a tres docentes con la Medalla al Mérito Magisterial 2026

La primera dama, Raquel Arbaje; el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, junto a los docentes galardonados con la Medalla al Mérito Magisterial 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este martes la entrega de la Medalla al Mérito Magisterial, el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a docentes por su trayectoria, vocación y aportes a la educación nacional.

Durante la ceremonia, celebrada junto a la vicepresidenta Raquel Peña, fueron reconocidos tres maestros de distintas regionales educativas del país con las medallas de oro, plata y bronce.

El Premio al Honor Pedro Henríquez Ureña, representado por la Medalla de Oro, fue otorgado a Arquímedes Jerez de la Cruz, de la Regional 16 de Cotuí.

La Medalla de Plata, correspondiente al Premio al Reconocimiento Eugenio María de Hostos, fue concedida a Yahaira Constanza Rosario de Hernández, de la Regional 07 de San Francisco de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-25229-pm-0b28b109.jpeg .El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-25230-pm-04a2d1b5.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-25231-pm-4ac100e4.jpeg ‹ >

En tanto, la Medalla de Bronce, denominada Premio al Estímulo Salomé Ureña de Henríquez, fue entregada a Nathalie Elianna García García, también de la Regional 07.

Asimismo, el Gobierno otorgó un reconocimiento especial a las maestras dominicanas residentes en Estados Unidos Fiordaliza Ippolito, Yalisa Garibaldi y Lisette Parra.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que reconocer el mérito de los docentes es fortalecer el futuro del país y reafirmó el compromiso del Gobierno con la transformación del sistema educativo.

"Una sociedad que reconoce a sus maestros está diciendo que cree en el conocimiento, que valora el esfuerzo y que entiende que las oportunidades de las nuevas generaciones comienzan mucho antes de incorporarse al mundo del trabajo", expresó.

Reconocimientos especiales

El funcionario sostuvo que el reconocimiento trasciende la entrega de una distinción, al valorar una vocación que ha acompañado la formación de generaciones de dominicanos desde las aulas.

En representación de los galardonados, Arquímedes Jerez de la Cruz agradeció la distinción y afirmó que el reconocimiento pertenece a todo el magisterio dominicano por su dedicación y compromiso con la educación.

El docente también destacó avances en el sistema educativo, como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), la formación continua del profesorado y la incorporación de herramientas tecnológicas y del enfoque Steam en la enseñanza.

Compromiso educativo

La Medalla al Mérito Magisterial, instituida mediante la Ley 70 de 1979, constituye el máximo galardón que entrega el Ministerio de Educación (Minerd) para reconocer la trayectoria y los aportes de los docentes dominicanos. Se otorga cada año en tres categorías, de acuerdo con los años de servicio de los educadores.

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