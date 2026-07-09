UASD inaugura moderno sistema audiovisual para fortalecer la formación en Comunicación Social

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, deja inaugurado el Sistema Audiovisual Integrado de la Escuela de Comunicación Social. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró el Sistema Audiovisual Integrado de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, una infraestructura tecnológica concebida para transformar la formación práctica de los estudiantes de Periodismo y de Relaciones Públicas, mediante el manejo de equipos de última generación.

El proyecto representa una inversión cercana a los RD$25 millones de pesos, e integra un laboratorio multimedia, un estudio de televisión y una cabina de radio y pódcast, equipados con tecnología broadcast profesional para la producción de contenidos destinados a medios tradicionales y plataformas digitales.

Durante el acto inaugural, celebrado en el tercer piso de la Facultad de Humanidades, Beltrán Crisóstomo afirmó que la transformación de la UASD exige renovar de manera permanente los espacios de enseñanza para responder a las exigencias del ejercicio profesional y de la revolución digital.

El rector sostuvo que la universidad tiene la responsabilidad de ofrecer escenarios de aprendizaje donde los estudiantes puedan adquirir experiencia con equipos similares a los utilizados en los principales medios de comunicación y empresas de producción audiovisual.

"No estamos entregando únicamente equipos o nuevas instalaciones; estamos creando las condiciones para que nuestros estudiantes aprendan haciendo y egresen con las competencias que demanda la comunicación contemporánea", expresó Beltrán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-50247-pm-1-cab9bc0a.jpeg El rector Editrudis Beltrán Crisóstomo y el director de la Escuela de Comunicación Social, Oscar Peña, en las instalaciones del laboratorio multimedia. (FUENTE EXTERNA)

Sistema Audiovisual Integrado

Explicó que este Sistema Audiovisual Integrado permitirá fortalecer la formación en producción audiovisual, realización televisiva, periodismo digital, redacción, edición, locución y creación de contenidos para múltiples formatos y plataformas.

Beltrán destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización impulsado durante su gestión y contribuirá a fortalecer la docencia, la investigación, la innovación y la proyección institucional de la academia estatal.

Asimismo, recordó que durante los últimos cuatro años la UASD ha puesto en funcionamiento 32 aulas inteligentes en facultades, recintos, centros y subcentros universitarios, como parte de un amplio programa de actualización de la infraestructura académica.

Al concluir su intervención, exhortó a las futuras autoridades de la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Comunicación Social a preservar estas instalaciones para garantizar que permanezcan al servicio de la enseñanza, la investigación y la producción académica.

Un hito para la Escuela de Comunicación

El director de la Escuela de Comunicación Social, Oscar Peña, calificó el Sistema Audiovisual Integrado, como uno de los acontecimientos más importantes en la historia de esa unidad académica y resaltó que el proyecto coloca a la UASD entre las universidades con mayor capacidad tecnológica para la enseñanza práctica de la comunicación en la República Dominicana.

Peña agradeció el respaldo del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo para hacer realidad una iniciativa concebida desde el inicio de su gestión y destacó el trabajo realizado por docentes, técnicos, especialistas y la empresa Sertelsa durante el desarrollo del proyecto.

"Este sistema reproduce el funcionamiento de una moderna estación de producción audiovisual y permitirá que nuestros estudiantes desarrollen experiencias reales de televisión, radio, pódcast, periodismo digital y producción multimedia sin salir de la universidad", afirmó.

Explicó que esos recursos tecnológicos serán destinados a la producción de programas, noticiarios, entrevistas, paneles, clases virtuales y transmisiones institucionales; y contenidos diversos para plataformas digitales.

Tecnología de última generación

Detalló que, en total, el sistema audiovisual integral dispone dos estudios de televisión, que incluyen cabina para producir pódcasts y radio y un set de noticias, que cuentan con 13 cámaras robóticas PTZ totalmente automatizadas, sistema de producción multicámara Blackmagic ATEM Constellation, iluminación LED de bajo consumo energético, teleprónter, microfonía profesional Sony y Shure. Todo esto forma una plataforma digital de audio con capacidad para 32 canales, lo que permite desarrollar producciones con estándares broadcast.

El complejo está conectado mediante un sistema redundante que permite operar cualquiera de los dos estudios desde una misma sala de control, garantizando continuidad operativa y mayor flexibilidad en las producciones.

Las nuevas instalaciones incluyen igualmente un laboratorio multimedia para edición audiovisual y producción digital, que permitirá producir un periódico digital; áreas para la simulación de ruedas de prensa y ejercicios de comunicación de crisis para las prácticas de los estudiantes de Relaciones Públicas; espacios destinados a la verificación de información y estaciones para la producción de contenidos dirigidos a redes sociales y plataformas digitales.

Prácticas por competencias

Esta infraestructura permitirá que los estudiantes desarrollen competencias en producción televisiva, realización audiovisual, periodismo digital, locución, edición multimedia, comunicación institucional, producción radial, creación de pódcast, fact-checking y producción transmedia, fortaleciendo el modelo de enseñanza basado en competencias que impulsa la Escuela de Comunicación Social.

El proyecto forma parte del proceso de rediseño curricular de las licenciaturas en Periodismo y Relaciones Públicas y busca responder a las nuevas demandas de un ecosistema comunicacional caracterizado por la convergencia tecnológica y la producción multiplataforma, según explicó Oscar Peña, director de la Escuela de Comunicación.

Autoridades presentes

En la actividad estuvieron presentes la decana electa de la Facultad de Humanidades, Ana Jacqueline Ureña; el director electo de la Escuela de Comunicación Social, Julián Sosa; los actuales vicerrectores de Extensión, Rosalía Sosa Pérez y de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio.

Así como, el embajador de la República Dominicana en Colombia, Félix Aracena Vargas; el embajador de Colombia en la República Dominicana, Darío Villamizar Herrera; el rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña Reyes; además de docentes, estudiantes, egresados, representantes de la empresa Sertelsa, invitados especiales, miembros de la prensa y de la comunidad universitaria.

La ceremonia incluyó corte de cinta, un recorrido por los nuevos espacios y demostraciones del funcionamiento de los equipos para que las autoridades y visitantes conocieran las capacidades técnicas del sistema y su potencial para fortalecer la enseñanza práctica de la Comunicación Social.

Con la puesta en funcionamiento del Sistema Audiovisual Integrado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo consolida uno de los proyectos de modernización académica más importantes desarrollados en el área de la Comunicación Social, reafirmando su compromiso con la innovación tecnológica, la excelencia educativa y la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos de una comunicación cada vez más digital, convergente y multiplataforma.