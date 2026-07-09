La UASD inaugura moderno sistema audiovisual para fortalecer la formación en Comunicación Social

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, deja inaugurado el Sistema Audiovisual Integrado de la Escuela de Comunicación Social, una moderna infraestructura destinada a fortalecer la formación práctica de los estudiantes de la UASD. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este jueves el Sistema Audiovisual Integrado de la Escuela de Comunicación Social, una plataforma tecnológica con la que busca fortalecer la formación práctica de los estudiantes de Periodismo y Relaciones Públicas mediante el uso de equipos de última generación.

La infraestructura, que representó una inversión cercana a los RD$25 millones, integra un laboratorio multimedia, un estudio de televisión y una cabina para radio y pódcast equipados con tecnología profesional para la producción de contenidos destinados a medios tradicionales y plataformas digitales.

Durante el acto inaugural, celebrado en la Facultad de Humanidades, el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo afirmó que la modernización responde a la necesidad de adecuar la enseñanza a las exigencias del ejercicio profesional y de la transformación digital.

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"No estamos entregando únicamente equipos o nuevas instalaciones; estamos creando las condiciones para que nuestros estudiantes aprendan haciendo y egresen con las competencias que demanda la comunicación contemporánea", expresó.

Beltrán explicó que el nuevo sistema permitirá reforzar la formación en producción audiovisual, realización televisiva, periodismo digital, redacción, edición, locución y creación de contenidos para múltiples formatos.

Tecnología para la enseñanza práctica

Asimismo, señaló que la iniciativa forma parte del proceso de modernización impulsado durante su gestión y recordó que, en los últimos cuatro años, la universidad ha habilitado 32 aulas inteligentes en facultades, recintos, centros y subcentros universitarios.

El director de la Escuela de Comunicación Social, Oscar Peña, calificó la inauguración como uno de los acontecimientos más importantes en la historia de esa unidad académica y aseguró que coloca a la UASD entre las universidades con mayor capacidad tecnológica para la enseñanza práctica de la comunicación en el país.

Indicó que el sistema reproduce el funcionamiento de una moderna estación de producción audiovisual y permitirá a los estudiantes realizar prácticas de televisión, radio, pódcast, periodismo digital y producción multimedia sin salir de la universidad.

El complejo cuenta con dos estudios de televisión, un set de noticias, cabinas para radio y pódcast, 13 cámaras robóticas PTZ, un sistema de producción multicámara Blackmagic ATEM Constellation, iluminación LED, teleprónter, microfonía profesional y una plataforma digital de audio con capacidad para 32 canales.

Además, dispone de un laboratorio multimedia para edición audiovisual y producción digital, espacios para simulaciones de ruedas de prensa y comunicación de crisis, áreas para verificación de información y estaciones destinadas a la creación de contenidos para redes sociales y plataformas digitales.

Según la universidad, esta infraestructura forma parte del proceso de rediseño curricular de las licenciaturas en Periodismo y Relaciones Públicas, con el objetivo de adaptar la formación de los futuros comunicadores a las nuevas demandas del entorno digital y la producción multiplataforma.