ADP advierte si el Minerd no paga incentivos y retroactivos el inicio del año escolar está en riesgo

La ADP explicó que su reclamo se produce luego de emplazar al Minerd a oficializar las calificaciones finales de la Evaluación del Desempeño Docente. ( DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió que el inicio del año escolar podría verse comprometido si el Ministerio de Educación (Minerd) no paga antes del regreso a las aulas los incentivos derivados de la Evaluación del Desempeño Docente y los retroactivos correspondientes.

La advertencia fue hecha por el Comité Ejecutivo Nacional del gremio magisterial, que aseguró que los docentes podrían movilizarse en las calles si el Minerd no concluye el proceso administrativo pendiente y cumple con los pagos reclamados.

"Queremos decirle al ministro de Educación que peligra el inicio del año escolar si los maestros y las maestras no reciben los beneficios de la Evaluación del Desempeño Docente. Si no recibimos los incentivos retroactivos, el magisterio tendrá que tomar las calles, no importa que los maestros y maestras estemos de vacaciones", manifestó la ADP.

El pronunciamiento eleva la presión sobre el Ministerio de Educación en un momento sensible para el sistema educativo, debido a que cualquier conflicto con el gremio docente podría afectar la preparación del próximo calendario escolar.

Reacción oficial

La ADP explicó que su reclamo se produce luego de emplazar al Minerd a oficializar las calificaciones finales de la Evaluación del Desempeño Docente, publicar el protocolo de apelación y revisión de los resultados, y proceder al pago de los incentivos económicos y del retroactivo correspondiente.

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, profesor Menegildo de la Rosa, afirmó que han transcurrido alrededor de diez días desde la conclusión del proceso de evaluación, tiempo que, a juicio del gremio, ha sido suficiente para que el Ministerio haya remitido oficialmente a cada docente su calificación consolidada.

De la Rosa sostuvo que esa oficialización es necesaria para que los maestros puedan ejercer su derecho a revisión o apelación, conforme a lo establecido en la Orden Departamental 18-2025, que regula la Evaluación del Desempeño Docente.

Situación actual

Según explicó, aunque los docentes ya pueden visualizar en la plataforma las puntuaciones obtenidas en las distintas etapas de la evaluación, el Minerd todavía no ha oficializado los resultados. Esa falta de oficialización, dijo, impide que los educadores puedan reclamar cualquier inconsistencia antes de que se apliquen los incentivos.

"El Ministerio tiene que terminar correctamente este proceso. Los maestros cumplimos con nuestra responsabilidad, participamos en la evaluación y ahora corresponde que el Estado cumpla con la suya. Trabajo realizado, dinero que debe ser pagado", expresó.

El dirigente magisterial aseguró que los docentes completaron el proceso de evaluación y ahora esperan que las autoridades actúen con la misma responsabilidad para cerrar la fase administrativa, oficializar las notas, abrir el período de apelaciones y garantizar el pago de los incentivos.

La ADP insistió en que no reclama privilegios, sino el cumplimiento de derechos adquiridos por los maestros mediante un proceso ya concluido para la mayoría de los docentes.

"Los maestros hemos cumplido. Ahora le toca cumplir al Ministerio. No estamos reclamando privilegios; estamos exigiendo el respeto de derechos adquiridos mediante un proceso que concluyó para la mayoría de los docentes", enfatizó De la Rosa.

El gremio también defendió su papel en los últimos años, al señalar que ha contribuido al cumplimiento del calendario escolar pese a las dificultades del sistema educativo y a campañas que, según dijo, buscan desacreditar a los maestros.

Con esta advertencia, la ADP coloca nuevamente sobre la mesa la posibilidad de protestas antes del inicio del próximo año escolar, si el Ministerio de Educación no ofrece una respuesta concreta sobre las calificaciones, las apelaciones y el pago de los incentivos pendientes.