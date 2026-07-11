El Gobierno promete equipar 320 politécnicos en todo el país

El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps (d), en un encuentro con estudiantes del nivel secundario en Samaná, este 11 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno anunció este sábado el equipamiento de 320 politécnicos a nivel nacional, con la intención de fortalecer la formación técnica de los estudiantes del nivel secundario y atender de forma más efectiva a las necesidades del mercado laboral y a las demandas del sistema educativo.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, el anuncio fue realizado durante un encuentro con estudiantes de secundaria en la provincia Samaná, encabezado por el presidente Luis Abinader. En el evento, el mandatario escuchó inquietudes relacionadas con la educación, el acceso a oportunidades de formación y las condiciones de los centros educativos.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el proceso de equipamiento abarcará laboratorios en diferentes áreas del conocimiento, con el objetivo de mejorar las competencias técnicas de los estudiantes y fortalecer la calidad de la enseñanza.

Por otro lado, el gobernante reiteró el compromiso del Gobierno con una educación de calidad, inclusiva y orientada al desarrollo de capacidades que faciliten la inserción laboral de los jóvenes.

Anima a jóvenes a aprender inglés y solicitar becas

Asimismo, Abinader exhortó a los jóvenes a participar en el programa Beca tu Futuro, destacando que representa una alternativa para continuar estudios técnicos y profesionales en distintas áreas de formación.

Durante el conversatorio también se abordó la importancia del aprendizaje del idioma inglés, especialmente en provincias con vocación turística como Samaná, donde el dominio de una segunda lengua puede ampliar las oportunidades de empleo.

Como parte de la jornada, el jefe de Estado verificó el funcionamiento de los programas de Alimentación Escolar y del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), iniciativas destinadas a apoyar la permanencia de los estudiantes en las aulas y mejorar sus condiciones de aprendizaje.

Infraestructura educativa

El mandatario recordó, además, que el Gobierno avanza en la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Samaná, proyecto que permitirá ampliar el acceso a la educación superior en la provincia.

En materia de infraestructura educativa, De Camps informó que este 12 de julio será entregada una nueva escuela en el municipio de Las Terrenas, así como el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García.

Otro de los anuncios realizados fue la entrega de becas completas para cursar estudios en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la formación académica y tecnológica de los jóvenes.

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