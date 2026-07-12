Ministro de Educación inaugura centro educativo y un techado en Samaná

Ministro Luis Miguel De Camps inaugura escuela y techado de liceo en Las Terrenas que beneficiarán a más de mil estudiantes. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este domingo la inauguración de la Escuela Básica Félix Sosa y el techado del Liceo Luis Emilio Vanderhorst, en el municipio de Las Terrenas, provincia Samaná, dos obras que beneficiarán de manera directa a 1,032 estudiantes.

El ministro destacó que la entrega de estos espacios representa una apuesta por ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de la niñez dominicana.

"Hoy esta comunidad recibe una nueva escuela, pero la República Dominicana recibe algo aún más importante: un lugar donde miles de niños y niñas podrán desarrollar sus capacidades, descubrir sus talentos y construir nuevas oportunidades para sus vidas", afirmó en una nota de prensa suministrada por el ministerio.

Igualmente, expresó que cada uno de los espacios entregados forma parte de una visión que concibe la infraestructura escolar como una herramienta para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo.

"Sabemos que una escuela nunca será grande únicamente por su infraestructura. Su verdadera fortaleza está en las personas que le dan vida: sus docentes, sus estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa. Son ustedes quienes convertirán este espacio en una escuela capaz de transformar vidas", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/whatsapp-image-2026-07-12-at-70931-pm-85b0a96c.jpeg El ministro Luis Miguel De Camps comparte con una estudiante. (FUENTE EXTERNA)

Costos de los recintos

La Escuela Básica Félix Sosa fue construida con una inversión de 105,880,842.29 de pesos y dispone de ocho aulas, plaza cívica, cancha con graderías, área de juegos y demás espacios destinados a garantizar un ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje de 350 estudiantes.

Asimismo, el Gobierno dejó inaugurado el techado del Liceo Luis Emilio Vanderhorst, obra que favorecerá tanto a los 682 estudiantes del plantel como a toda la comunidad. La infraestructura, construida con una inversión de RD$33,030,934.21, cuenta con graderías en la cancha y piso sintético suspendido.

A los actos asistieron Teodora Mullix Geraldino, gobernadora de la provincia; Pedro Catrain, senador de Samaná; Eduardo Esteban Polanco, alcalde; Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar; María Luisa de la Cruz, directora Regional 14 de Nagua; los diputados Carmen Williams y Cecilio García; el director del Distrito Educativo 14-07, Sandro de los Santos, y el director del Distrito Educativo 14-04, Adalberto Lucía Calcaño.