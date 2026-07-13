La ADP niega haber acordado con el Minerd renunciar al derecho a la protesta

Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). ( DIARIO LIBRE /ARCHIVO )

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hildago, aseguró este lunes que el gremio no ha firmado ningún protocolo, memorando ni acuerdo con el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) que limite, condicione o renuncie al derecho constitucional y sindical de los docentes a la protesta.

A través de un comunicado, Hidalgo expresó que la asociación aseguró que el derecho a la protesta no está en discusión.

El presidente de la ADP dijo que realiza el comunicado en respuesta a las informaciones difundidas en los últimos días sobre un supuesto acuerdo entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la ADP para reducir o limitar los paros de docencia.

En este sentido, indicó que el Comité Ejecutivo Nacional considera indispensable hablarle con absoluta claridad al magisterio dominicano y al país.

"Queremos ser categóricos: la ADP no ha firmado ningún protocolo, memorando ni acuerdo que limite, condicione o renuncie al derecho constitucional y sindical de los docentes a la protesta" Eduardo Hidalgo Presidente de la ADP “

Así mismo, aseveró que quien afirme lo contrario falta a la verdad y genera una innecesaria preocupación entre los maestros y maestras del país.

Mesa de los Cinco Pilares

Acerca de la participación de la ADP en la Mesa de los Cinco Pilares, Hidalgo dijo que la ADP solo responde a una decisión de contribuir al fortalecimiento de la educación pública, defendiendo la escuela, los estudiantes y la dignidad del magisterio.

Y aclaró que "dialogar nunca ha significado claudicar. Conversar jamás será sinónimo de entregar derechos".

Explicó que el Minerd sometió a la consideración de la ADP un borrador de protocolo de entendimiento y el Comité Ejecutivo Nacional designó una comisión para estudiarlo y formular las observaciones pertinentes.

Precisó que la comisión sostuvo un primer encuentro con el Minerd, donde defendió la posición "histórica" de la organización.

"Las observaciones de la ADP fueron presentadas con claridad y orientadas a garantizar que ningún documento pueda interpretarse como una limitación a la libertad sindical, a la autonomía de nuestro gremio o al legítimo derecho de los maestros a reclamar cuando sus derechos sean vulnerados", expresó el presidente de la asociación.

Sostuvo que el compromiso de la organización es inquebrantable y dijo que mientras exista una sola violación a los derechos del magisterio, la ADP mantendrá intacta su facultad de movilización y de protesta, siempre dentro del marco de la Constitución, la ley y nuestros estatutos.

Nuevo encuentro con el Minerd

Informó al magisterio que la comisión designada por el Comité Ejecutivo Nacional sostendrá una nueva reunión con la comisión del MINERD este martes 14 de julio.

Adelantó que en el encuentro defenderán la posición institucional de la ADP.

Hidalgo hizo un llamado a todos los docentes del país a no dejarse confundir por interpretaciones interesadas ni por versiones incompletas.

"La fortaleza de la ADP ha sido siempre su unidad, su conciencia y su confianza en sus organismos de dirección", manifestó.