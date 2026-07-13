Exministros, ADP, iglesias y la diáspora participan en propuestas para transformar la educación

Exministros de Educación en la mesa de diálogo para transformar el sistema educativo. ( FUENTE EXTERNA )

Entre exministros, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), líderes de la iglesia bautista, miembros de la diáspora dominicana en Europa y otros especialistas, continúa desarrollándose la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana.

Estos espacios forman parte del proceso nacional de diálogo impulsado por las autoridades, para recoger propuestas, experiencias y recomendaciones de distintos sectores de la sociedad para contribuir a la construcción de una política educativa de largo plazo, sustentada en el consenso, la calidad, la inclusión y el interés nacional.

Las reuniones

En uno de los últimos encuentros participaron pastores, directivos y representantes de colegios de la Iglesia Bautista, quienes compartieron ideas sobre los principales desafíos del sistema educativo y las oportunidades de mejora.

Durante la reunión, los líderes religiosos expresaron su disposición de presentar propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la educación dominicana y reafirmaron su compromiso de participar activamente en este proceso de construcción colectiva.

La diáspora

Miembros de la diáspora dominicana residentes en distintos países de Europa también participaron en un encuentro virtual realizado desde las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Durante la videoconferencia, los participantes compartieron experiencias, buenas prácticas y aprendizajes adquiridos en sistemas educativos europeos, con el propósito de aportar ideas que contribuyan a la modernización y fortalecimiento de la educación nacional.

Además, se destacó la importancia de que se mantenga el vínculo de los dominicanos residentes en el exterior con el desarrollo educativo del país, así como de promover que las nuevas generaciones conozcan las oportunidades académicas disponibles en República Dominicana.

Participantes

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 10 mil personas han formado parte de las consultas territoriales y sectoriales realizadas a nivel nacional y con comunidades dominicanas en el exterior para transformar la educación dominicana.

En estos espacios han participado padres, madres, estudiantes, docentes, autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, gremios, expertos, académicos y otros actores vinculados al sistema educativo.

Los aportes recogidos serán analizados e integrados en la fase técnica del proceso, con miras a contribuir al diseño de un modelo educativo pertinente, inclusivo, de calidad y alineado con los retos del desarrollo sostenible de República Dominicana.