TRAE en colegios privados: lo que temen los transportistas escolares

Jorge Ramírez, presidente de la asociación de transportistas escolares del Distrito Nacional, en el centro junto otros conductores del transporte privado a escuelas. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La coalición de asociaciones de transportistas escolares de República Dominicana, que agrupa entre 7,000 y 9,000 choferes, exigió este miercoles la revisión y revocación de la decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de trasladar el servicio de transporte escolar privado al Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

La medida, anunciada por el Intrant el pasado 15 de mayo, busca negociar con los colegios privados la incorporación del sistema TRAE como parte de una estrategia para retirar cientos de vehículos de las calles durante las horas pico de la mañana.

Los representantes del sector aclararon que no se oponen a la iniciativa del Gobierno, sino que reclaman ser tomados en cuenta para formar parte del nuevo esquema de transporte escolar.

"Entendemos que estamos a tiempo de que, si se va a hacer el tema del TRAE, de que el transporte privado pase al TRAE, nosotros estamos en la disposición de dar ese servicio con calidad y eficiencia", afirmó Jorge Ramírez, presidente de la asociación de transportistas escolares del Distrito Nacional.

Ramírez sostuvo que los transportistas cuentan con décadas de experiencia ofreciendo el servicio y que están preparados para integrarse al programa estatal sin afectar la calidad de la atención a los estudiantes.

No obstante, aseguran que nunca fueron consultados antes de que se tomara la decisión y que se enteraron de la medida a través de los medios de comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-transportistas-escolares-privados-exigen-ser-incluidos-en-convenio-con-trae-fotos-estarlin-rosa6-1d8ead22.jpg Transportistas escolares privado de todo el pais, exigen la medida. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Impacto económico

Otro de los reclamos del sector es el impacto económico que tendría la medida sobre miles de familias que dependen de esta actividad. Los transportistas afirman que muchos llevan más de 40 años dedicados al transporte escolar y que ese oficio constituye el principal sustento de sus hogares.

Advirtieron que, de no recibir una respuesta por parte de las autoridades en una o dos semanas, realizarán una manifestación en los alrededores del Palacio Nacional, donde acudirán con sus unidades de transporte escolar.

Asimismo, denunciaron que nunca han recibido ningún tipo de ayuda o beneficio por parte del Estado dominicano.

Recordaron que durante la pandemia del COVID-19 suspendieron sus operaciones sin recibir compensación económica y que, hasta la fecha, no cuentan con subsidio al combustible, Bono Gas, Bono Luz ni participan en ninguno de los programas sociales implementados por el Gobierno.

"Nosotros también somos un sector desposeído que ha sido sistemáticamente excluido de esas iniciativas", expresaron los dirigentes de las asociaciones.