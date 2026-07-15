La UASD inaugura edificio de postgrado en San Cristóbal

La infraestructura dispone de tres niveles, seis aulas y diez laboratorios, donde se impartirán programas de Postgrado y asignaturas especializadas vinculadas con las carreras de grado. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este miércoles un edificio de Postgrado en su Centro San Cristóbal.

La obra está destinada para ampliar la oferta académica y fortalecer la investigación, la innovación y la formación profesional en la región Sur, conforme indica una nota de prensa.

La infraestructura dispone de tres niveles, seis aulas y diez laboratorios, donde se impartirán programas de Postgrado y asignaturas especializadas vinculadas con las carreras de grado que ofrece esa extensión universitaria.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien definió la entrega del edificio como el cumplimiento de un compromiso asumido con San Cristóbal y con la expansión de la educación superior pública.

"La perseverancia y el trabajo en equipo hacen que lo que parece imposible se convierta en realidad", expresó durante el discurso central de la ceremonia.

Beltrán Crisóstomo sostuvo que la nueva edificación representa una inversión en desarrollo, conocimiento y movilidad social para los habitantes de la región Sur.

Espacio para la formación avanzada

La directora del Centro UASD San Cristóbal, maestra Margarita Corporán, destacó que esa dependencia se convierte en la primera de la Universidad en disponer de un edificio dedicado exclusivamente a los estudios de Postgrado.

Aseguró que las nuevas instalaciones permitirán consolidar la Maestría en Gerencia de Servicios Hospitalarios y ampliar los programas relacionados con la metodología STEAM y la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos educativos.

Corporán resaltó, además, la creación del Centro de Estudios Constitucionales de la UASD San Cristóbal, desde el cual se desarrollarán conferencias y actividades académicas sobre derecho penitenciario, formación policial y educación constitucional.

Impacto

La gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, afirmó que la nueva infraestructura contribuirá al desarrollo educativo y profesional de la provincia. Durante su intervención, señaló que su gestión se sustenta en la ética, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Al referirse al rector, destacó su vocación de servicio, su trayectoria institucional y su compromiso con la educación superior.