Luis Miguel De Camps propone alianza con el sector privado para fortalecer la educación

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y la directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sostuvieron un encuentro este jueves 16 de julio para abordar el fortalecimiento de la alianza entre el Estado y el sector privado en favor de la educación. ( FUUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, planteó este jueves la necesidad de fortalecer la alianza entre el Estado y el sector privado para transformar el sistema educativo y convertirlo en un motor del desarrollo económico y social del país.

Durante un encuentro con la directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el funcionario presentó la estrategia que impulsa el Ministerio de Educación para desarrollar las capacidades de los estudiantes y vincular la formación académica con las necesidades del mercado laboral.

De Camps sostuvo que la educación es la política pública con mayor potencial para ampliar oportunidades, reducir brechas sociales y preparar a las nuevas generaciones frente a los desafíos de un entorno en constante cambio.

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Prioridades educativas

Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, la expansión de la enseñanza del inglés y el impulso de competencias vinculadas con la inteligencia artificial, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), además de la formación en valores.

El ministro afirmó que el desarrollo del talento requiere una articulación permanente entre el Estado, las familias, las universidades, el sector productivo y la sociedad, y valoró la disposición del Conep de continuar colaborando con el Ministerio de Educación.

Durante la reunión también se discutieron iniciativas para estrechar la relación entre el sistema educativo y los sectores productivos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral, emprendimiento e innovación para los jóvenes.

Iniciativas de colaboración

De Camps reiteró que la educación constituye la principal inversión para fortalecer la competitividad del país y llamó a consolidar una alianza nacional que permita desarrollar el talento humano como un activo estratégico para la República Dominicana