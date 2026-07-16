Jorge Asjana asume la rectoría de la UASD con la promesa de hacer la universidad "más trascendente"

El Doctor Jorge Asjana David, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Con el compromiso de construir "una universidad más fuerte, más pertinente, más inclusiva y más trascendente", el doctor Jorge Asjana David tomó posesión este jueves como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030.

Asjana David fue juramentado por el rector saliente de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, conforme a lo establecido por el Estatuto Orgánico de la Universidad Primada de América. El acto contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona y el ex presidente Hipólito Mejía.

"Hoy la universidad que recibimos cerrada por la pandemia la entregamos abierta en todo el territorio nacional, sin déficit, renovada y con los fondos suficientes que cubren el pago de nómina", expresó Beltrán Crisóstomo al despedirse de la rectoría tras concluir su gestión 2022-2026.

Asjana David resultó electo con tras ser favorecido con el 66.4 % de los votos. Durante su discurso, reconoció la gestión y el legado de la administración saliente, encabezada por Beltrán Crisóstomo, al destacar la expansión de la UASD en el territorio nacional y la apertura al diálogo como base para los próximos cuatro años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-21655-pm-ac1a901e.jpeg El doctor Jorge Asjana nuevo rector de laUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, el presidente de la República, Luis Abinader Corona yel rector saliente de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El nuevo rector se comprometió a convertir la academia en un aliado estratégico del Estado para transformar las políticas públicas.

"Reafirmamos que la UASD se consolida como la aliada estratégica fundamental para transformar las prioridades de las políticas en resultados tangibles que eleven la calidad de vida y el desarrollo de toda la sociedad dominicana", expuso.

Ejes estratégicos

Durante su discurso, el doctor Jorge Asjana David presentó los siete ejes estratégicos que desarrollará durante el período 2026-2030.

Entre los que destacó el fortalecimiento académico y docente; la transición ordenada hacia nuevos planes de estudio; la formación y actualización del profesorado; la innovación pedagógica; el uso ético de la inteligencia artificial y el fortalecimiento del sistema de evaluación con acompañamiento.

Acciones en los primeros 100 días

El nuevo rector de la Primada de América anunció que durante los primeros 100 días de gestión fortalecerá los mecanismos de contingencia docente y la infraestructura tecnológica, además de reforzar la mesa técnica de seguimiento entre la Coordinación Académica y UASD Virtual.

Asimismo, se comprometió a modernizar y fortalecer el sistema de evaluación docente como una herramienta orientada al acompañamiento de maestros y maestras por parte de los organismos correspondientes y a la mejora continua, con el propósito de promover el mérito, la transparencia y el desarrollo profesional.