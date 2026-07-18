Gobierno inaugura seis centros educativos que benefician a 2,600 estudiantes

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante la inauguración. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de seis obras de infraestructura educativa en los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, proyectos que incorporan 77 nuevas aulas al sistema público y permitirán ampliar la capacidad para beneficiar a 2,660 estudiantes.

Las obras tuvieron una inversión de RD$439,793,764 pesos e incluyen nuevos centros educativos, espacios para el nivel inicial y un techado deportivo que estará disponible para estudiantes y residentes de las comunidades donde fueron construidos.

La jornada inició en Hato Nuevo en el municipio de Santo Domingo Oeste, con la entrega del Liceo Ercilia Pepín, un plantel de 26 aulas que permitirá que allí se eduquen 900 estudiantes. El centro cuenta con laboratorios de informática y ciencias, biblioteca, aulas para Educación Especial y otras áreas destinadas al desarrollo académico.

Detalles de las infraestructuras

Posteriormente, en Pedro Brand, inauguraron el techado de la cancha del Centro Educativo Félix Lope de Vega, una infraestructura que estará al servicio de los 981 estudiantes matriculados en ese plantel y de los alumnos del Liceo Experimental María Mercedes López López, que cuenta con una matrícula de 512 estudiantes.

En ese mismo planten también fueron entregadas tres aulas del nivel inicial contando con una capacidad para recibir a 135 niños de la comunidad.

La jornada continuó en Los Alcarrizos, donde el mandatario dejó inaugurado el Centro Educativo José Reyes, que incorpora 18 aulas para 650 estudiantes. Esta cuenta con biblioteca, plaza cívica, parqueos y áreas complementarias para el funcionamiento del plantel.

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La jornada concluyó con la inauguración de la Escuela Espejo Minerva Mirabal, en Sabana Perdida en el municipio de Santo Domingo Norte, un plantel compuesto por 24 aulas estándar y tres del nivel inicial, para un total de 27 espacios educativos con capacidad para 840 estudiantes.

Declaraciones oficiales

Durante la actividad también fueron entregadas tres aulas del nivel inicial en el Centro Educativo Evaristo Brito Reyes, con capacidad para 135 alumnos, como parte de la ampliación de la oferta educativa para la primera infancia.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que las nuevas infraestructuras forman parte de los trabajos que desarrolla esa institución de cara al inicio del año escolar 2026-2027, pautado para el próximo 24 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-18-at-60643-pm-1-73d02c05.jpeg Las instalaciones fueron entregadas previo al inicio del año escolar 2026-2027 (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-18-at-60643-pm-5e594b26.jpeg Los nuevos centros educativos incluyen áreas para el desarrollo académico (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Desde el Ministerio de Educación venimos trabajando intensamente para que cada estudiante dominicano encuentre una escuela abierta, organizada y preparada para ofrecerle las mejores oportunidades de aprendizaje", expresó De Camps.

El funcionario agregó que el objetivo es que los estudiantes encuentren centros educativos preparados para recibirlos y con mejores condiciones para el proceso de aprendizaje.