Ya están disponibles los resultados de las Pruebas Nacionales: así puedes consultar tu nota

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que ya están disponibles los resultados oficiales de la primera convocatoria de las Pruebas Nacionales correspondientes al presente año lectivo.

Con la publicación de las calificaciones, miles de estudiantes del nivel secundario, en todas sus modalidades, así como del subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, ya pueden conocer el resultado obtenido en las cuatro áreas básicas evaluadas.

¿Cómo consultar los resultados?

Los estudiantes pueden consultar sus calificaciones de forma gratuita.

Ingresar al portal del Minerd: https://certificado.ministeriodeeducacion.gob.do/

Seleccionar el nivel: básico o medio

Código de Estudiante o Número de Registro Estudiantil (RNE). Si no recuerdan este número, pueden hacer clic en la opción "¿Olvidaste tu RNE?" y seguir las instrucciones para recuperarlo.

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Pulsar el botón Buscar.





El proceso es rápido

El Minerd indicó que la consulta tarda aproximadamente cinco minutos.

El Ministerio explicó que el procesamiento de los datos concluyó de manera satisfactoria y dentro del cronograma establecido, lo que permitió la publicación de los resultados en la fecha prevista.

Asimismo, la institución destacó que la consulta digital busca ofrecer un acceso rápido, ágil y transparente a las calificaciones.

En el comunicado, el Minerd felicitó a los docentes, técnicos, coordinadores y al personal administrativo que participaron en la organización, supervisión y desarrollo de las Pruebas Nacionales en todo el país.

De igual manera, exhortó a los estudiantes que aún deban presentarse a las próximas convocatorias a mantener el hábito de estudio y aprovechar los recursos pedagógicos disponibles en los canales oficiales de la institución.