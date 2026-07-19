ADP exige al Minerd publicar resultados de la Evaluación Docente y advierte sobre plan de lucha

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) emplazó este domingo al Ministerio de Educación (Minerd) a publicar las calificaciones finales de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), dar a conocer el protocolo de revisión, reclamación y apelación, y cumplir con el pago de los incentivos y retroactivos pendientes.

La exigencia fue planteada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del gremio, cuyo presidente, Eduardo Hidalgo, aseguró que el magisterio cumplió con su parte del proceso y que ahora corresponde al Ministerio honrar los compromisos asumidos.

Hidalgo informó que el CEN fue convocado con carácter de urgencia para el próximo miércoles 22 de julio, cuando definirá un plan de acciones gremiales e institucionales si el Minerd no presenta una fecha concreta para cumplir con las demandas.

"El conflicto que comienza a gestarse no lo provoca la ADP ni el magisterio, sino el incumplimiento de quienes tienen la obligación de respetar los acuerdos", afirmó el dirigente.

El presidente de la ADP sostuvo que no existe justificación para mantener en incertidumbre a miles de docentes que participaron en la evaluación, ni para retrasar la publicación de los resultados, el protocolo de revisión y el pago de los incentivos económicos derivados del proceso.

Reclaman cumplimiento de acuerdos

El gremio recordó que la Evaluación del Desempeño Docente fue reactivada tras el acuerdo suscrito entre la ADP y el Minerd en 2023, luego de varios años de retraso en la aplicación de un proceso contemplado en la Ley General de Educación 66-97 y el Estatuto del Docente.

Según Hidalgo, la organización sindical acompañó técnicamente cada etapa de la evaluación y llamó al profesorado a participar con confianza, lo que permitió desarrollar el proceso.

Asimismo, destacó el esfuerzo realizado por miles de maestros y maestras, quienes completaron observaciones en aula, planificaciones, autoevaluaciones y otros requerimientos, dedicando tiempo adicional para cumplir con la evaluación.

Advierte que continuarán las acciones

La ADP aseguró que mantendrá una actitud de diálogo, pero advirtió que defenderá los derechos del magisterio hasta que cada docente reciba su calificación definitiva, pueda ejercer su derecho a revisión, reclamación y apelación, y obtenga los incentivos y pagos retroactivos correspondientes.

"Los acuerdos se cumplen", concluyó Hidalgo al reiterar el llamado al Ministerio de Educación para que dé respuesta a las demandas del gremio.