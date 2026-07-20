El costo de mantener las aulas climatizadas marca diferencias entre escuelas públicas y privadas

Las altas temperaturas que se registran durante el año escolar han convertido la climatización de las aulas en un reto para el sistema educativo, tanto público como privado.

Mientras el Gobierno reconoce que, por limitaciones presupuestarias, no todas las aulas podrán contar con aire acondicionado, apuesta por la construcción de aulas modulares, algunas de ellas si climatizadas.

En el sector privado, en cambio, los colegios han optado por alternativas como la instalación de paneles solares y convenios con Edesur para reducir el costo de la electricidad, pasando en algunos casos de facturas de 300 mil a poco más de 100 mil pesos, sin trasladar ese gasto a las inscripciones y mensualidades.

En el caso del Ministerio de Educación, las aulas modulares buscan responder de forma inmediata al déficit de cupos escolares, por lo que su material exige una climatización distinta. Se trata de una solución que permite habilitar espacios en apenas tres meses, mucho menos tiempo que una edificación tradicional.

Aulas climatizadas en escuelas públicas

En la escuela primaria San Rafael Fe y Alegría, en Los Guandules, considerada un modelo de este tipo de infraestructura, las 27 aulas cuentan con aire acondicionado debido al material liviano de la construcción. El centro alberga a unos 1,150 estudiantes y cada salón tiene capacidad para 33 alumnos.

Su directora, Magali Marte, explicó que todas las aulas, desde Prekínder hasta sexto grado, están climatizadas para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.

Pero este proyecto no es el único en el país. Municipios como Cristóbal, Duvergé y Jimaní, en la provincia Independencia, ya disponen de este tipo de aulas climatizadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/140726-escuela-foto-estarlin-rosa-3-f5e2fd1d.jpg Aulas modulares con climatización. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/140726-escuela-foto-estarlin-rosa-1-a5a9a57b.jpg 27 aulas modulares con climatización. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Desafíos en el sector privado

En el sector privado, la realidad es distinta. Los colegios consultados coinciden en que mantener las aulas climatizadas representa uno de los mayores gastos operativos, especialmente por el consumo de electricidad.

En el colegio Miss Estrella, que cuenta con más de 50 equipos de aire acondicionado, su director administrativo, Robert Batista, explicó que anteriormente pagaban cerca de 300 mil pesos mensuales en electricidad. Sin embargo, aseguró que ese gasto nunca se tradujo en un aumento de las inscripciones o mensualidades para los padres.

Como solución, optaron por la instalación de paneles solares, lo que permitió reducir la factura a poco más de 100 mil pesos. Según explicó, esa inversión fue asumida por la institución sin trasladar un cargo adicional a las familias.

Otro caso es el del Colegio Cemep, donde operan 36 unidades de aire acondicionado tipo inverter para disminuir el consumo energético. Además, el centro mantiene un convenio con Edesur, que en horario de tarde-noche no se usa ningún tipo de electricidad para así reducir su tarifa eléctrica y utiliza plantas de emergencia cuando es necesario.

Desde la administración explican que el costo de ofrecer aulas climatizadas forma parte de los gastos operativos del colegio y que, como ocurre con otros servicios e infraestructura, está contemplado dentro de las inscripciones y mensualidades.