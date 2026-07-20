Educación suma 77 nuevas aulas antes de inicio del año escolar

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante la inauguración. ( FUENTE EXTERNA )

A poco más de un mes del inicio del año escolar 2026-2027, el presidente Luis Abinader, encabezó el sábado la inauguración de seis obras de infraestructura educativa en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand y Los Alcarrizos, con una inversión superior a los 439.7 millones de pesos.

Los proyectos incorporan 77 nuevas aulas al sistema educativo público y ampliarán la capacidad para recibir a 2,660 estudiantes.

La jornada comenzó en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, con la entrega del Liceo Ercilia Pepín, un plantel de 26 aulas con capacidad para 900 alumnos, equipado con laboratorios de informática y ciencias, biblioteca, aulas para Educación Especial y otras áreas de apoyo académico.

Posteriormente, el mandatario inauguró el techado de la cancha del Centro Educativo Félix Lope de Vega, en Pedro Brand, obra que beneficiará tanto a los estudiantes de ese plantel como a los del Liceo Experimental María Mercedes López López. Además, fueron habilitadas tres aulas para el nivel inicial con capacidad para 135 niños.

En Los Alcarrizos quedó inaugurado el Centro Educativo José Reyes, con 18 aulas para 650 estudiantes, biblioteca, plaza cívica, parqueos y otras facilidades.

La agenda concluyó en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, con la entrega de la Escuela Espejo Minerva Mirabal, que incorpora 27 aulas -24 estándar y tres para el nivel inicial- para atender a 840 estudiantes.

Te puede interesar Ministro de Educación inaugura centro educativo y un techado en Samaná

También se entregaron tres aulas adicionales en el Centro Educativo Evaristo Brito Reyes, destinadas a fortalecer la educación de la primera infancia.

Durante las inauguraciones, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que estas entregas forman parte de los preparativos para el inicio de la docencia, previsto para el 24 de agosto y aseguró que el objetivo es que cada estudiante encuentre una escuela abierta, organizada y en condiciones adecuadas para su aprendizaje.

Las nuevas infraestructuras buscan responder al crecimiento de la matrícula y mejorar la calidad de los espacios educativos para los estudiantes del Gran Santo Domingo.