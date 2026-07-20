Ministerio de Educación informa que avanza preparación del año escolar 2026-2027

El ministro Luis Miguel De Camps (C) afirmó que la planificación anticipada y el seguimiento continuo de los trabajos buscan garantizar una apertura organizada del año escolar. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este lunes que continúa con los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027, con trabajos enfocados en la adecuación de planteles, la disponibilidad de cupos y el fortalecimiento de las condiciones para recibir a más de dos millones de estudiantes del sistema educativo preuniversitario.

Los avances fueron presentados durante una reunión de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a los responsables de las distintas áreas involucradas en la organización del próximo período lectivo.

De acuerdo con el Minerd, durante el encuentro se revisó el progreso de las labores de infraestructura escolar, la gestión de cupos, la adquisición y distribución de mobiliario y equipos para los centros educativos, así como los programas de bienestar estudiantil y otros aspectos considerados clave para el inicio de la docencia.

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El ministro De Camps afirmó que la planificación anticipada y el seguimiento continuo de los trabajos buscan garantizar una apertura organizada del año escolar.

"Nuestro compromiso es asegurar que cada estudiante encuentre las condiciones necesarias para iniciar el año escolar de manera oportuna y en espacios adecuados. Continuaremos dando seguimiento a cada frente de trabajo hasta garantizar una apertura exitosa en todo el territorio nacional", expresó.

Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027

El Ministerio indicó que los trabajos continuarán en las próximas semanas para consolidar los avances y asegurar que los centros educativos estén en condiciones de recibir a los estudiantes al inicio del calendario escolar.

Como parte de ese proceso, recordó que el pasado 2 de marzo de 2026 el ministro emitió la Orden Departamental 04-2026, mediante la cual dispuso la activación anticipada de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027.

Según el Minerd, esa comisión tiene la misión de coordinar y supervisar las acciones relacionadas con infraestructura, disponibilidad de cupos, equipamiento y bienestar estudiantil, entre otros componentes estratégicos, antes del inicio de las clases.