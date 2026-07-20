Minerd dice prepara escuelas para recibir a más de dos millones de estudiantes

A poco más de un mes para el inicio del Año Escolar 2026-2027, el Ministerio de Educación aseguró este lunes que avanza en los trabajos de adecuación de planteles, asignación de cupos y distribución de mobiliario con el objetivo de garantizar que más de dos millones de estudiantes encuentren las condiciones necesarias para el regreso a las aulas.

Los avances fueron presentados durante una reunión de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a los responsables de las distintas áreas que coordinan la organización del próximo período lectivo.

Durante el encuentro se pasó revista al estado de la infraestructura escolar, la disponibilidad de cupos, la adquisición y entrega de mobiliario y equipos, así como a los programas de bienestar estudiantil, considerados pilares para el inicio de la docencia.

El ministro De Camps afirmó que el seguimiento permanente a cada una de estas áreas permitirá una apertura organizada del año escolar en todo el país.

Compromiso institucional

"Nuestro compromiso es asegurar que cada estudiante encuentre las condiciones necesarias para iniciar el año escolar de manera oportuna y en espacios adecuados. Continuaremos dando seguimiento a cada frente de trabajo hasta garantizar una apertura exitosa en todo el territorio nacional", expresó.

El Ministerio de Educación indicó que las labores de preparación continuarán en las próximas semanas para garantizar que los centros educativos estén listos antes del inicio de las clases.

Como parte de estos trabajos, la institución recordó que el pasado 2 de marzo el ministro emitió la Orden Departamental 04-2026, mediante la cual activó de forma anticipada la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027, encargada de coordinar las acciones relacionadas con infraestructura, cupos, equipamiento y bienestar estudiantil.