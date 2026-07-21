Más de 2,500 estudiantes participan en primer campamento inmersivo de inglés del Minerd

Docentes y estudiantes que participaron en el primer campamento de verano inmersivo de inglés. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) realizó el primer campamento de verano inmersivo de inglés para estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, una iniciativa con la que busca fortalecer las competencias comunicativas en ese idioma desde los primeros años de formación.

El programa, denominado "GOAL Summer English Camp: Learn English, Live the Adventure", reunió a 2,500 estudiantes de 24 distritos educativos pertenecientes a siete regionales del país: San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Santo Domingo e Higüey.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Educación Primaria como parte de las acciones del Minerd para impulsar el aprendizaje temprano del inglés en el sistema educativo público, una de las prioridades de la gestión del ministro Luis Miguel De Camps.

Reacciones y beneficios

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, afirmó que el campamento fue bien recibido por estudiantes, familias y la comunidad educativa, y destacó que constituye una oportunidad para desarrollar el talento e impulsar el bilingüismo desde la educación primaria.

Explicó que durante el período de vacaciones los participantes realizaron actividades desarrolladas completamente en inglés, con una metodología basada en el juego, la interacción y el aprendizaje contextualizado.

Por su parte, la directora de Educación Primaria, Norma Mena, indicó que el campamento forma parte del programa GOAL, integrado a la estrategia Construyendo Resultados Educativos para la Calidad y la Equidad (Crece), orientada a fortalecer las competencias comunicativas en inglés mediante metodologías innovadoras.

Según Mena, el dominio de un segundo idioma amplía las oportunidades académicas y de desarrollo de los estudiantes, al tiempo que contribuye a prepararlos para los desafíos de un entorno cada vez más globalizado.

El director de la Regional 15 de Educación, Eddy Chávez, valoró la realización de esta primera edición del campamento y señaló que representa un avance en el fortalecimiento de las habilidades de los alumnos del nivel primario.

Además de los estudiantes, en el desarrollo de la iniciativa participaron docentes, facilitadores, coordinadores, técnicos regionales y distritales, personal de apoyo, así como padres, madres y tutores.